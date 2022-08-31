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Жители малых городов и сел региона начали активно делать прививки против COVID-19

31 августа 2022 17:06
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В Отрадном прошла городская акция, посвященная вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

В Отрадном прошла городская акция, посвященная вакцинации от новой коронавирусной инфекции. В этот день почти 150 жителей городского округа посетили ДК «Россия», чтобы сделать профилактическую прививку или ревакцинироваться от COVID-19.

Среди тех, кто пришел защитить себя и своих близких, — жительница Отрадного Ольга Тишина. «Это наше с мужем общее решение — проходить вакцинацию каждые полгода. И мы соблюдаем это правило, к нам присоединились все наши родственники, чтобы защитить себя и близких, особенно старшее поколение. Наша задача — уберечь их от заражения и тяжелого течения коронавируса, — убеждена Ольга. — Быстро пройти вакцинацию помогла акция во Дворце культуры. Это удобно: можно утром или во время обеденного перерыва на работе прийти и сделать прививку. Поставить себе защиту и идти работать дальше».

Участковый врач-терапевт городской больницы Отрадного Любовь Газизова пояснила, все желающие пройти вакцинацию обязательно направляются на осмотр, который включает в себя измерение артериального давления и сатурации. Врач проверяет легкие, сердцебиение, смотрит, нет ли повышенной температуры и других симптомов простуды. Также врач обращает внимание на наличие у пациента хронических заболеваний. Если противопоказаний к вакцинации нет, направляет на прививку. Вакцинация проводится препаратом «ГамКовидВак» («Спутник V»).

«В связи с увеличением числа заболевших новой коронавирусной инфекцией мы регулярно призываем население сделать прививку. Вакцинация — самый эффективный метод предотвращения заболевания и тех осложнений, которые нередко сопровождают тяжелое течение инфекции», — отметила заместитель главного врача Отрадненской городской больницы Елена Кузаева. — Защита действует эффективнее, если вакцинация проводится регулярно — через 6 месяцев после заболевания или предыдущей вакцинации».

Записаться на прививку можно дистанционно — на портале Госуслуг или по номеру горячей линии по номеру «122», телефонам поликлиник.
В Самарской области развернуто 200 пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции, в том числе круглосуточные — на базе Самарской городской больницы №10 и Ставропольской центральной районной больницы.

Напоминаем, обезопасить себя и окружающих также помогут простые меры профилактики инфекционных заболеваний. Находясь в местах скопления людей, необходимо носить маску, использовать дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию.

 

Фото:    департамент информационной политики СО

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