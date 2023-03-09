Жителей Тольятти и Шигонского района предупреждают о предстоящей эвакуации флота перед весенним ледоходом

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Жителей Тольятти и Шигонского района, а также сёл Климовка, Актуши, Ягодное, Подстепки, поселка Приморский, близлежащих населенных пунктов и садово-некоммерческих товариществ предупреждают о предстоящей эвакуации флота перед весенним ледоходом.



Эвакуация будет производиться из района строительства моста через Волгу в селе Климовка, в акваторию затонов сёл Климовка и Актуши.



В ближайшее время запланирован раскол льда с привлечением ледокольного флота в районе правого берега Волги на участке между затонами села Климовки и села Актуши, а также в затоне села Актуши.



Во избежание несчастных случаев и для обеспечения Вашей личной безопасности просим воздержаться от выхода на лед на левобережном и правобережном участках Волги около строительного объекта и между затонами села Климовки и села Актуши, а также в самих затонах сёл Климовка и Актуши, передает пресс-служба Минтранса Самарской области.

Фото: пресс-служба Минтранса Самарской области