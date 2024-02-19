Жителей Самары обязали пройти флюорографию после освобождения из колонии

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В центре истории оказались трое жителей областной столицы. Судебные приставы Куйбышевского района г. Самары обязали их пройти профилактический осмотр в целях выявления туберкулеза.

После отбывания наказания в исправительной колонии решением суда двое мужчин и женщина обязаны были сделать снимок легких. Однако проходить медицинский осмотр жители г. Самары не желали. В отделении судебных приставов Куйбышевского района в отношении граждан возбудили исполнительные производства.

Судебный пристав разъяснил, что в случае своевременного выявления заболевания можно избежать тяжелых последствий для здоровья. Кроме того, высок риск заразить окружающих без прохождения соответствующей терапии. Однако это не мотивировало должников исполнить решение суда.

Сотрудник Службы вынесла в отношении должников постановления о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, они были ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации. Данные меры возымели силу и жители г. Самары предоставили результаты обследования в Самарский областной наркологический диспансер.