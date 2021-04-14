Завершились комплексные занятия самарского ОМОН

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У сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области завершились комплексные занятия. Они проводились по итогам зимнего периода обучения.

В течение недели на специальном полигоне бойцы отряда на практике оттачивали свои профессиональные навыки, совершенствуя отработку совместных действий в различных условиях оперативной обстановки. Параллельно шло выполнение упражнений контрольных стрельб из различных видов штатного оружия. Такого рода занятия необходимы для укрепления боевой слаженности личного состава отряда.

«В любой ситуации наши сотрудники должны быть уверены друг в друге. Только понимая своего товарища с полуслова бойцы спецподразделения способны решить любую задачу, которая будет перед ними поставлена», - рассказал командир ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Алексей Теряев.