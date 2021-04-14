Завершились комплексные занятия самарского ОМОН

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Был рассмотрен вопрос по предоставлению бюджетного кредита Кинелю на проектные работы, связанные с реконструкцией очистных сооружений в поселках Лебедь и Усть-Кинельский.
Виктор Кудряшов провёл очередное заседание Правительства Самарской области
Президент надеется, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации.
Путин сделал вторую прививку от коронавируса
Полицейские взяли под особый контроль нарушения ПДД автомобилистами, осуществляющими передвижение на арендованных автомобилях.
Госавтоинспекция СО проверяет пользователей каршеринговых сервисов
Первые победители определены!
Состоялся первый финальный день регионального этапа Гимнастрады   
Госавтоинспекция Самарской  области бьет тревогу.
Всплеск автоаварий в регионе: только за вчерашние сутки в ДТП пострадали 6 детей  
Госавтоинспекторы выражают надежду, что данным мероприятием удастся донести важность соблюдения ПДД и обеспечение безопасности при перевозке детей. 
Сотрудники ГИБДД Кинельского района провели флешмоб «Так модно. Пристегнись»
В результате происшествия погибших и пострадавших нет, жильцы эвакуированы.
В Самаре из-за обрушения стены дома на улице Садовой начата доследственная проверка
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.25
-0.26
EUR 91.92
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Мастера Самарской губернии раскроют секреты пасхальной росписи
В ДК "Октябрь" состоялась встреча с летчиком-космонавтом Героем России Михаилом Корниенко
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Здравоохранение Образование Культура Мода Туризм Мир домашних животных

Завершились комплексные занятия самарского ОМОН

14 апреля 2021 13:53
113
Завершились комплексные занятия самарского ОМОН

У сотрудников ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области завершились комплексные занятия. Они проводились по итогам зимнего периода обучения.

В течение недели на специальном полигоне бойцы отряда на практике оттачивали свои профессиональные навыки, совершенствуя отработку совместных действий в различных условиях оперативной обстановки. Параллельно шло выполнение упражнений контрольных стрельб из различных видов штатного оружия. Такого рода занятия необходимы для укрепления боевой слаженности личного состава отряда.

«В любой ситуации наши сотрудники должны быть уверены друг в друге. Только понимая своего товарища с полуслова бойцы спецподразделения способны решить любую задачу, которая будет перед ними поставлена», - рассказал командир ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Алексей Теряев.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Образование
Институт искусственного интеллекта представил свои ключевые компетенции. В основе инновационных разработок Института - принципы междисциплинарности.
13 апреля 2021  16:55
Состоялась торжественное открытие Института искусственного интеллекта Самарского университета
455
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
13 апреля 2021  11:35
Михаил Мишустин поддержал предложение студентов Самарского университета им. Королёва
399
Исключений для регионов, где наблюдается рост числа заразившихся коронавирусом, не будет, заявили в Рособрнадзоре.
12 апреля 2021  14:33
ЕГЭ в 2021 году планируется провести по единому расписанию по всей России
539
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел заседание антитеррористической комиссии области и оперативного штаба.
14 апреля 2021  16:09
Обеспечения безопасности жителей СО во время майских праздников обсудили на заседание антитеррористической комиссии
Политика
18
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
14 апреля 2021  13:22
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
194
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
14 апреля 2021  13:16
В Самарской области до 28 апреля продлили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
163
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
14 апреля 2021  13:09
Путин: Не «причесанную», а объективную информацию о проблемах россиян должны получать органы власти
В стране
152
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
14 апреля 2021  11:35
Скоро самарцы смогут проголосовать за объекты, которые хотят благоустроить
Благоустройство
156
Весь список