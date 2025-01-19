за последний год россияне стали искать подработку в 1,5 раза чаще

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Аналитики Авито Работы подвели итоги 2024 года и определили профессии, которые пользовались наибольшей популярностью у соискателей в формате частичной занятости. По сравнению с данными за 2023 год интерес россиян к подработке в 2024 году вырос на 49%, а на некоторые позиции спрос кандидатов увеличился более, чем вдвое.

Занятость на таких вакансиях обычно составляет от 4 до 6 часов в день, также в объявлениях о подработке компании часто пишут о работе 3 или 4 дня в неделю. Средние зарплатные предложения для соискателей на такие позиции напрямую зависят от числа рабочих часов или объема выполненных работ, поэтому представлены усредненными значениями зарплатных вилок, которые указывают работодатели в описании вакансий.

Среди офисных профессий активнее всего отклики за последний год соискатели отправляли на вакансию экономиста (+180%). Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на такой подработке в день в 2024 году составила 52 918 рублей в месяц.

На 167% за год увеличился сосикательский спрос на вакансии страхового агента, а средние зарплатные предложения составляют 49 988 рублей в месяц при частичной занятости. Фактический доход на этой должности также зависит от числа заключенных сделок, так как страховой агент получает процент с продаж.

Интерес соискателей за последний год аналитики отмечают и к профессии онлайн-консультанта. В 2024 году кандидаты в 2,5 раза (+148%) чаще запрашивали контакты работодателей по этим объявлениям, чем годом ранее. При условии неполной занятости работодатели предлагают на этой позиции в среднем около 41 465 рублей в месяц.