Выставка фотографий «Год Мы Вместе» работает в Самаре 

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Самарская команда активистов ОНФ представляет выставку фотографий «Год Мы Вместе». Выставка работает с 4 по 18 марта в торгово-развлекательном комплексе ElRio, по адресу г. Самара, Московское шоссе, 205, 3 этаж, галерея «Браташъ арт».

Название выставки неслучайно. Ведь она приурочена ко дню рождения всероссийской акции «Мы Вместе». Выставка предлагает окунуться в мир глазами волонтеров, которые в самое тяжелое время начала пандемии помогали нуждающимся людям всем необходимым.

«Я приглашаю всех посетить фотовыставку. Мы с ребятами отобрали более 300 работ. Акция показала, что в России сохранились лучшие традиции. Российский народ всегда сплачивался, когда было тяжело. Молодежь через эту акцию приобщилась к очень хорошему и светлому. К тому, что делать добрые дела просто необходимо», - отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин.

Их работа была невидима для большинства жителей региона, но именно они сохраняли веру в людей и страну для тех, кому пришлось тяжелее всего, пожилых людей, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями.

«Каждый человек заслуживает свою долю аплодисментов. И нам всегда хотелось этих волонтеров, которые оставались за камерой, чью работу массово никто не видел, но кто приходил и вселял надежду на то, что они не останутся одинокими, нужно обязательно их лица показать для того, чтобы зарядить и передать их энергетику», - сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.

Фотографии авторов объединены по темам – это усталость и радость, дружба и время, все то, из чего состоит человеческая жизнь. Каждая тема – это маленькая история, рассказанная фотографами, в которой каждый может увидеть что-то свое.

Основная часть работ была сделана самарским фотографом Андреем Варсоба, но есть и отдельные моменты, заснятые самими добровольцами, чтобы запечатлеть один из самых важных моментов в своей жизни.

«Волонтерство – это некая особенная семья. Здесь находятся очень светлые и добрые люди, которые в любой момент готовы тебе помочь. И в принципе, я считаю, что каждому человеку стоило бы попробовать себя в волонтерской деятельности. Здесь очень много направлений и каждый может себя найти в каком-нибудь из них», - говорит волонтер акции «Мы Вместе» Лусинэ Мартиросян.

Всероссийская акция взаимопомощи #МыВместе стартовала в Самарской области в марте 2020 г. За время ее проведения добровольцы региона оказали помощь более 100 тыс. жителей. В настоящий момент в акции принимают участие около 3500 добровольцев.

Только в первые две недели акции волонтеры приняли и отработали 688 заявок, купили и доставили пожилым людям около 10 тыс. т продуктов и других товаров. В период пандемии все объединились вокруг общего дела. Одни шили маски, другие пекли пироги и готовили еду для врачей, а третьи пополнили ряды автоволонтеров. В период осенней кампании автоволонтеры подвозили врачей до пациентов, а пожилых людей – на долечивание в санатории, передает пресс-служба реготделения ОНФ.

Фото: пресс-служба реготделения ОНФ