Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»

73

В четверг, 19 декабря, в Самаре во Дворце спорта им. В. Высоцкого состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с участниками «Школы героев» и сотрудниками, социальными координаторами филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Самарской области.

Глава региона поприветствовал присутствующих и поблагодарил всех, кто принял участие в новом проекте «Очная ставка».

«Мы внедрили новый формат. Мы запускаем обсуждение нашего общественного договора между бизнесом, законодателями, исполнительной властью и людьми, которые работают в разных отраслях, не имеют возможности напрямую влиять на процессы, не находясь в исполнительной власти, но при этом хотели бы свои проблемы обозначить. Вот вы этот дух, пожалуйста, донесите. Вы сами в своей работе такой же подход пропагандируйте, – обратился к присутствующим глава региона. – Самые страшные и секретные вещи мы теперь будем обсуждать открыто. Только так это должно обсуждаться. У нас не будет «ночных губернаторов», у нас не будет демиургов, у нас не будет людей, которые бы не были доступны для жителей. Мы всех пригласим к дискуссии. Разными способами, на разных площадках мы все равно найдем возможность эту беседу провести так, как хотят люди».

Отметим, Государственный фонд «Защитники Отечества», призванный оказывать помощь семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации, был создан по инициативе Президента России Владимира Путина. Также в Самарской области по поручению губернатора реализуется областная программа «Школа героев». Ее цель – подготовка участников и ветеранов СВО, а также членов их семей в управленческие кадры команды развития Самарской области.

На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы.

Как отметила руководитель самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова, в филиале фонда работает 53 социальных координатора, в их числе ветераны СВО, матери, вдовы, жены военнослужащих. По ее словам, в настоящее время специалисты есть не во всех муниципальных образованиях региона.

Руководитель области акцентировал, что центры психологического сопровождения и реабилитации ветеранов СВО будут создаваться в каждом муниципалитете. Вместе с тем губернатор обозначил необходимость решения и кадрового вопроса.

«Давайте психологическую реабилитацию и кадровую реабилитацию заведем в одно окно в каждом муниципальном образовании свыше пяти тысяч человек, где будут еще люди, которые в дополнение к фонду будут первично встречаться, проводить первичную работу и потом отдавать в фонд уже на сопровождение те жизненные ситуации, которые необходимо на региональном уровне решать», – обозначил губернатор.

В ходе встречи ветеран СВО, участник проекта «Школа Героев» Матвей Мартемьянов внес предложение по расширению перечня критериев по установлению инвалидности для ветеранов СВО. В ходе выполнения боевых задач мужчина получил травму, в результате чего сильно пострадало зрение. В установлении инвалидности ему отказали. Однако это затрудняет дальнейшую жизнь.

Глава региона поручил министру социально-демографической и семейной политики Самарской области Регине Воробьевой проработать данный вопрос в части пересмотра критериев установления инвалидности.

Особое внимание Вячеслав Федорищев акцентировал на мерах поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

«Мы очень правильно фокусируемся на том, какую помощь и поддержку оказываем ребятам на передовой, семьям их здесь, – сказал руководитель области. – Но мне кажется, что мы могли немного забыть о ветеранах Великой Отечественной войны. Я сопоставил, какую меру поддержки мы им хотели оказать и какую меру поддержки мы оказываем ребятам сейчас. Подумайте, пожалуйста, своим коллективом и давайте мне предложение до конца года, чтобы мы их сейчас утвердили и успели правильно провести».

Также участники встречи обсудили расширение возможностей социальной карты «Za Победу», учреждение новой региональной награды – золотой медали «Герой Самарской области» и другие вопросы.