Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем Самарской губернии

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Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня мы отмечаем памятную дату — День Самарской губернии. В соответствии с Указом императора Николая I, она была образована из нескольких уездов Оренбургской, Саратовской и Симбирской губерний 13 января 1851 года.

Наша область уникальна во многих отношениях. Живописная природа, самобытные традиции, многонациональная культура, трудолюбивые, душевно щедрые, предприимчивые и гостеприимные люди – вот та основа, на которой веками строилась наша губерния.

Особое место в ее исторической летописи занимают ратные и трудовые свершения жителей области. В годы Великой Отечественной войны Куйбышев, как тогда называлась Самара, стал запасной столицей Советского Союза и кузницей оружия Победы. Сегодня дело наших дедов и прадедов, сокрушивших фашизм, продолжают их потомки – герои специальной военной операции. Их мужество, сила духа, патриотизм и бесконечная преданность стране и народу вызывают гордость и восхищение.

Уверен, наша сплоченность, готовность оказать защитникам Отечества и их семьям всестороннюю поддержку и сегодня поможет нам победить, сделать Россию еще более сильной, независимой, динамично развивающейся страной, добиться решения всех задач, поставленных Президентом В.В. Путиным.

Благодарю вас, дорогие друзья, за вклад в развитие родного края, ответственность за его настоящее и будущее. Не сомневаюсь, у нас есть все необходимое, чтобы сделать Самарскую область экономически мощным, процветающим регионом, одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации в промышленной, научно-технологической, социальной сферах.

Желаю вам и вашим семьям счастья, оптимизма, благополучия и новых достижений на благо нашей любимой губернии, на благо великой России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев