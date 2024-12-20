Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области полицейские в снегопад оказали помощь водителю на трассе
В Самарской области полицейские в снегопад оказали помощь водителю на трассе
66 многоквартирных домов поставлено на учет с начала года в Самарской области
66 многоквартирных домов поставлено на учет с начала года в Самарской области
Ветеринар дала советы владельцам потерявшихся в Новый год питомцев
Ветеринар дала советы владельцам потерявшихся в Новый год питомцев
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
Хуснуллин: цены на стройматериалы увеличились на 64% с 2021 года
Хуснуллин: цены на стройматериалы увеличились на 64% с 2021 года
Россияне рассказали о желанных новогодних подарках
Россияне рассказали о желанных новогодних подарках
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником
Игорь Комаров принял участие в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»
Игорь Комаров принял участие в ежегодной всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний»
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.42
0.64
EUR 107.96
-0.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 декабря в Самарском Доме офицеров состоится областной офицерско-кадетский бал «Вместе мы сила»
В ГУ МВД СО состоялось заседание Президиума реготделения  физкультурно-спортивного общества «Динамо»
В Самаре состоялось тестирование ГТО для лиц с ОВЗ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником

20 декабря 2024 09:44
82
Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!


На протяжении всей истории своего существования органы госбезопасности играли важнейшую роль в деле защиты национальных интересов, упрочении основ государства, обеспечении безопасности личности и общества.
Сегодня сотрудники ФСБ достойно проявляют себя в самых сложных, зачастую связанных с риском для жизни, ситуациях, в том числе в зоне специальной военной операции. В условиях новых глобальных угроз и вызовов, с которыми сталкивается наша страна, вы выполняете крайне ответственную миссию, требующую незаурядных профессиональных качеств, хладнокровия и мужества.
Равняясь на ветеранов ФСБ, продолжая заложенные ими традиции, вы ведете эффективную борьбу с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, умело противодействуете разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, решительно пресекаете противоправные посягательства на наш конституционный строй.
Благодарю вас за верность долгу, напряженный труд и высокую самоотдачу при выполнении своих служебных обязанностей. Уверен, что ваши знания, опыт, высочайшая компетентность и впредь будут способствовать укреплению социальной и политической стабильности в Самарской области и стране в целом.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в службе на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
20 декабря 2024  10:09
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
89
На встрече подвели итоги работы Самарского филиала фонда в текущем году, а также обсудили, что еще необходимо сделать для улучшения работы.
19 декабря 2024  17:26
Вячеслав Федорищев встретился с участниками «Школы героев» и специалистами Самарского филиала Госфонда «Защитники Отечества»
1000
Не все участники смогли задать свои вопросы, в связи с этим губернатор анонсировал проведение «Очной ставки» регулярно.
19 декабря 2024  17:18
На «Очной ставке» с губернатором обсудили острые вопросы региона
376
Проезд в самарском транспорте подорожает
19 декабря 2024  12:05
Проезд в самарском транспорте подорожает
343
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
18 декабря 2024  12:29
В Самаре представили программу новогодних мероприятий
1704
Весь список