Вячеслав Федорищев поздравил работников органов безопасности региона с профессиональным праздником

82

Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности!

Примите мои поздравления с профессиональным праздником!



На протяжении всей истории своего существования органы госбезопасности играли важнейшую роль в деле защиты национальных интересов, упрочении основ государства, обеспечении безопасности личности и общества.

Сегодня сотрудники ФСБ достойно проявляют себя в самых сложных, зачастую связанных с риском для жизни, ситуациях, в том числе в зоне специальной военной операции. В условиях новых глобальных угроз и вызовов, с которыми сталкивается наша страна, вы выполняете крайне ответственную миссию, требующую незаурядных профессиональных качеств, хладнокровия и мужества.

Равняясь на ветеранов ФСБ, продолжая заложенные ими традиции, вы ведете эффективную борьбу с организованной преступностью, коррупцией, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, умело противодействуете разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб, решительно пресекаете противоправные посягательства на наш конституционный строй.

Благодарю вас за верность долгу, напряженный труд и высокую самоотдачу при выполнении своих служебных обязанностей. Уверен, что ваши знания, опыт, высочайшая компетентность и впредь будут способствовать укреплению социальной и политической стабильности в Самарской области и стране в целом.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в службе на благо нашего Отечества!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев