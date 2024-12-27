Вячеслав Федорищев подписал заявление о возбуждении уголовных дел в отношении компаний «Самарагаз» и «СВГК»

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Об этом губернатор Самарской области сообщил в своем телеграм-канале.

По мнению губернатора, эти компании некачественно обслуживают внутридомовое газовое оборудование. Из-за чего происходят взрывы газа. Вячеслав Федорищев заявил, что в 2024 году в Самарской области произошло уже 43 подобных инцидента, пишет 63.ру.

Глава региона просит правоохранительные органы возбудить уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

24 декабря в областной столице в доме на улице Самарской взорвался бытовой газ. Еще два подобных случая были зафиксированы 2 и 23 ноября 2024 года, рассказал губернатор на оперативном совещании в правительстве области.

— Полагаю, что между указанными происшествиями и качеством предоставляемых услуг в обозначенной сфере существует причинно-следственная связь, свидетельствующая о признаках наличия составов преступления в деятельности руководителей тех организаций, которые недобросовестно выполняют взятые на себя обязательства. Конкретно у ОАО «Самарагаз» и ООО «СВГК» до настоящего времени выполнена не в полном объеме работа по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартального газового оборудования в многоквартирных домах, — заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Глава региона полагает, что имеет место существенное нарушение прав и законных интересов граждан в виде вреда здоровью и имуществу.

— Снижение уровня охраняемой государственной и общественной безопасности связано с неисполнением обязательств со стороны руководства ОАО «Самарагаз» и ООО «СВГК». Генеральным директором «Самарагаза» является Сапрыкин Александр Викторович, а председателем управления ООО «СВГК» — Аветисян Иван Владимирович. Прошу провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела по статьям 293 УК РФ («Халатность»), 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции и выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), а также по иным составам и в случае необходимости проверить уголовную ответственность виновных лиц. Это заявление о совершении преступлений, я его только что подписал. Оно также направлено в адрес Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области, копия — в прокуратуру Самарской области, — подчеркнул глава региона.