Я нашел ошибку
Главные новости:
На заседании обсудили развитие адаптивного спорта и сотрудничество с ветеранами органов внутренних дел.
В Самаре состоялось девятое заседание Совета ветеранов СВО
В рамках подготовки к отопительному сезону 2024/2025 г. энергетики заменили в микрорайоне 4 километра тепловых сетей различного диаметра, включая вводы в многоквартирные дома.
«Т Плюс» готова приступить к восстановлению благоустройства территории Промышленного района Самары
С 23:00 28 марта до 23:00 30 марта.
В Самаре будет перекрыто движение по улице Мичурина в обе стороны от ул. Осипенко до ул. Челюскинцев
Политеховские учёные выяснили, что в большинстве случаев подрешётки неметаллических атомов обладают высокой однородностью.
Учёные Самарского политеха разработали новый подход к анализу кристаллических структур
В этом году для большинства клиентов корректировка начислений по итогам 2024 года за отопление отрицательная. То есть сумма к оплате за текущий период будет снижена.
Клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» получат квитанции с корректировкой за тепло по итогам 2024 года
В этом году, помимо интересных и полезных дискуссий, партнеры Форума подготовили для гостей много активностей.
В ПГУТИ прошел традиционный форум «Кадры для цифровой экономики»
Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.
Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи
Отмечается, что батискаф осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа.
В египетской Хургаде прогулочный батискаф с 45 россиянами потерпел аварию, четыре человека погибли
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.21
0.02
EUR 92
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский ВООПИиК запускает цикл бесплатных лекций
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи

27 марта 2025 16:07
128
Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.

В четверг, 27 марта, губернатор Вячеслав Федорищев передал новые автомобили неотложной помощи медицинским учреждениям Самарской области. Мероприятие прошло на площади Славы в областном центре с участием главных врачей.

Сегодня автопарк медучреждений Самарского региона пополнили 87 автомобилей «Лада Гранта». Новые машины получили больницы Нефтегорского, Похвистневского, Челно-Вершинского, Шигонского, Сызранского районов области, а также Самары и Новокуйбышевска. Их поставка стала возможной благодаря региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.

«Поступили первые 87 машин – новые, отечественного производства, с нашего завода. Знаю, насколько велика в них потребность. Это лишь один из шагов – впереди будет больше. Главное, что мы переоснащаемся, системно обновляем автопарк. То же самое касается и карет скорой помощи – по ним также будет усиление», – отметил Вячеслав Федорищев.

Руководители медучреждений поблагодарили областное Правительство и губернатора за поддержку и укрепление материально-технической базы.

«Автопарк нашей больницы пополнился шестью новыми автомобилями. Все они будут использованы для оказания медицинской помощи прикрепленному взрослому населению – это 94 тысячи жителей Октябрьского района, включая 33 тысячи человек нетрудоспособного возраста», – поделилась главный врач Самарской горбольницы № 4 Наталья Виктор.

Как рассказала руководитель медучреждения, техника будет задействована в самых востребованных направлениях: выезды неотложной помощи, обслуживание пациентов с ОРВИ, тяжелобольных, в том числе паллиативных. Особое внимание медики уделяют участникам специальной военной операции – на транспорте их доставляют в лечебные учреждения для прохождения диспансеризации, реабилитации. Регулярно бригады медицинской помощи посещают на дому ветеранов Великой Отечественной войны, проводят осмотры, забор анализов и другие необходимые процедуры.

Своими впечатлениями поделились и водители новых автомобилей. «Парк пополняется и обновляется хорошими, комфортабельными машинами. Возим врачей, доставляем анализы – всю работу выполняем, – рассказал водитель Нефтегорской центральной районной больницы Михаил Сугак. – Приятно и медперсоналу, когда хороший автомобиль, и к пациентам доезжаем быстро».

По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, до конца года медицинским учреждениям региона передадут еще 91 легковой автомобиль и 19 специализированных машин «ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками. Всего в 2025 году для здравоохранения Самарской области будет закуплено 197 автомобилей на сумму 245,6 млн рублей.

Также в ходе общения глава региона акцентировал внимание главврачей на кадровом усилении, включая водительский состав для нового автотранспорта.

 

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025, 10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
Конкретизируются задачи заместителей главы и четко разделяются полномочия. Общество
412
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации.
21 марта 2025, 19:30
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по БАС в Тольятти
Одно из поручений Президента касается обеспечения дополнительных мер по повышению качества подготовки специалистов для отрасли беспилотной авиации. Политика
1186
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
21 марта 2025, 11:35
Комментарий «ЭкоСтройРесурс»: компания готова и к проверкам, и к искам
20 марта ряд СМИ опубликовали информацию оперативного заседания Самарской области о том, что «ЭкоСтройРесурсу» предъявили претензий на 2 миллиарда. ЖКХ
933
В центре внимания
Глава региона пообщался с главврачами больниц и поликлиник Самарской области. Каждый из руководителей смог выразить свои пожелания и задать вопросы губернатору.
27 марта 2025  16:07
Вячеслав Федорищев передал главврачам медучреждений региона 87 новых машин неотложной помощи
124
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
27 марта 2025  12:22
На территории Самарской области установлен особый противопожарный режим
222
В Самаре открыли для движения две дороги
27 марта 2025  10:03
В Самаре открыли для движения две дороги
276
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025  13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
549
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
26 марта 2025  13:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
835
Весь список