Всероссийский музыкальный проект #МУЗЫКАВМЕСТЕ в Самаре

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️Проект охватит 14 регионов Приволжского федерального округа, где команда проекта планирует записать и снять 7 уникальных музыкальных композиций, собрав их в формате живого исполнения под открытым небом — на фоне культурных, природных и этнографических достопримечательностей региона.

На этой неделе съемки пройдут в Самаре. Среди участников проекта наши творческие земляки — Дмитрий Жохов, вокалист кавер-группы «Ананасы», струнный квартет Anima, Евгений Фомичев, ансамбль гитарной музыки "Резонанс", ансамбль народных инструментов "Волга - фолк Бэнд" и другие.



«Проект направлен на укрепление межнациональных связей, сохранение культурного наследия, популяризацию народной музыки и развитие чувства сопричастности и гордости за родной край. Реализуется в сотрудничестве с проектом ДНК РОССИИ и отражает основные ценности Российской цивилизации. Огромную помощь оказывают аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации по Приволжскому Федеральному округу и администрации регионов», — рассказали организаторы проекта.



В основе проекта лежит идея живого музыкального взаимодействия. Команда проекта с мобильным комплектом звукозаписывающего и съёмочного оборудования записывает талантливых исполнителей из разных уголков России и мира, объединяя их в одной музыкальной композиции. Результатом становится живой и неповторимый калейдоскоп лиц, голосов и городов, складывающийся в яркий портрет нашей прекрасной страны. На этой неделе сьемки пройдут в Самаре.

Автор и руководитель проекта — Тимур Ведерников, заслуженный артист Ингушетии, музыкант, композитор, певец и продюсер. Постоянный участник телевизионных шоу "Привет, Андрей!" и "Песни от всей души»:

«Я очень рад объехать с проектом «Музыкавместе» Приволжский Федеральный округ. Главное, что я понял – здесь живут очень талантливые люди! Приволжский регион уникален по своему этническому и культурному многообразию. И я уверен, что видеоролики, которые мы сделаем, станут ярким событием и покажут стране и всему миру, как прекрасно Поволжье и люди, живущие в нём!».

Фото: минкульт СО