Военно-патриотический клуб из Самарской области признан лучшим в ПФО

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8 апреля 2025 года главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова встретился с руководством и воспитанниками Военно-патриотического клуба «Центр Плотниковых» - лучшего в рейтинге Приволжского федерального округа по итогам реализации в 2024 году проекта «Герои Отечества».

Общественный проект Приволжского федерального округа «Герои Отечества» проводится под патронатом полпреда Президента РФ в ПФО с 2018 года. Цель проекта – организация системной работы по поддержке защитников Отечества, участников героических событий, а также увековечение памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга.

Одна из ключевых номинаций проекта – «Лучший военно-патриотический клуб ПФО». По итогам конкурса в минувшем году первое место в этой номинации занял ВПК «Центр Плотниковых» из Самарской области. Всего в проекте приняли участие 367 военно-патриотических клубов из всех регионов ПФО, 55 - из Самарской области.

Главный федеральный инспектор поздравил ребят с победой и вручил руководству клуба целевой сертификат. «Самое главное – это воспитание нашей молодежи. Носить форму для ребят очень почётно. Они идут в клуб осознано, чтобы потом поступить в военные училища, стать офицерами и защищать Родину», - подчеркнул Михаил Феоктистов. Он отметил, что в Самарской области работа по патриотическому воспитанию проводится системно и серьёзно. Большую роль в этом движении играют педагоги и наставники. Важно, что ребят обучают действующие офицеры, ветераны боевых действий, участники миротворческих операций.

ВПК «Центр Плотниковых» создан в 2009 году. Клуб располагается на территории действующей части ФГКУ Волжского СЦ «МЧС России». Все воспитанники являются юнармейцами. Курсанты клуба принимают активное участие в федеральных проектах ВПЦ «Вымпел», а лучшие воспитанники сдают экзамены на право ношения Васильковых беретов Президентского полка.

В Центре реализуется обучающая программа по трём основным направлениям: военная подготовка (строевая, огневая, тактическая, инженерная, радиодело, парашютно-десантная, топография, армейский рукопашный бой, медицинская, РХБ защита, начальная подготовка операторов БПЛА); спортивная подготовка (бег на малые и большие дистанции, спортивное метание ножа, спортивная стрельба из винтовки, спортивный туризм, спортивное ориентирование, бег на лыжах); гражданско-патриотическая: (участие в военно-исторических лагерях, в юнармейских сменах, встреча с ветеранами боевых действий, занятия по истории, посещение выставок, музеев, участие в Областной акции «Перекличка Постов №1«Этих дней не смолкнет слава», участие в Параде Памяти, участие в военном Параде Победы, организация интерактивных выставок на патриотических мероприятиях в муниципальных районах Самарской области).

На встрече с главным федеральным инспектором курсанты клуба рассказали о своей учёбе и подготовке к службе.

«Моя родословная связана с небом. И я собираюсь поступать в Краснодарское высшее авиационное училище», - поделился планами девятиклассник Степан Ефимов. Он отметил, что старается передать патриотический настрой ребятам, которые недавно пришли в клуб, чтобы у них также было понимание и осознанность.

«У меня отец в своё время мечтал в военное училище поступить. Всё началось с того, что он посмотрел фильм про советских десантников «В зоне особого внимания». И мне часто его показывал, думал, наверное, туда пойду. Потом Степа предложил прийти в клуб, и я начал заниматься. Постепенно, понял, что мне тут нравится. Хочу жизнь свою связать с служением Родине. Сейчас готовлюсь к поступлению в Рязанское десантное училище», - рассказал курсант Талгат Бадбаев.

За время работы Центра 24 выпускника выбрали для себя карьеру кадрового офицера и поступили в военные училища. В настоящее время 5 выпускников обучаются в военных ВУЗах, 28 выпускников выполняют задачи в ходе СВО и в Сирийской Арабской Республике.

Об этом и других направлениях деятельности клуба рассказал первый заместитель председателя Центра Роман Плотников. Также во встрече приняли участие: руководитель ВПК Николай Артёмов; инструктор Центра, участник миротворческой миссии в Косово, депутат Самарской городской думы Марат Габдрахманов; инструктор Центра Виталий Пичкунов.

Военно-патриотические клубы Самарской области уже не первый раз становятся победителями проекта Приволжского Федерального округа «Герои Отечества». Подростки и молодежь Самарской области являются активными участниками всех общественных проектов Приволжского федерального округа.

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО