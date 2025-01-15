Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа фестиваля  «Театральное Приволжье» доступны для просмотра

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Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа VI сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «ТеатральноеПриволжье» доступны для просмотра на сайте проекта - театральноеприволжье.рф. Самый масштабный театральный проект Приволжского федерального округа проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Самарскую область в финале окружного театрального фестиваля в категории «Молодежные театры» представляет Театр-студия «Галифе» со спектаклем «Русский характер» по мотивам одноимённого рассказа А. Н. Толстого из цикла рассказов Ивана Сударева. Театр-студия «Галифе» основан в 2022 году, работает в Доме офицеров Самарского гарнизона. Автор идеи и художественный руководитель проекта - Александр Бригаднов. Проект реализуется при поддержке начальника Дома офицеров, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Назаренко.

В категории «Детские спектакли» область представляет Театр кукол юного актера «Аленький цветочек» со спектаклем «Вечный хлеб» по повести Александра Беляева. Театр кукол - неоднократный лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 15 выпускников театра ушли в профессию и работают актерами в профессиональных театрах и педагогами театральных коллективов. В числе выпускников 5 лауреатов премии Президента РФ и 5 лауреатов стипендии мера города для одаренной и талантливой молодежи.

Подведение итогов фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 27 марта, во Всемирный день театра. Победители фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля.

Фото: Агентство социокультурных технологий