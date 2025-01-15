Я нашел ошибку
Главные новости:
67 энергетиков сдали более 30 литров крови.
Энергетики «Т Плюс» поддержали донорскую акцию «Мы с тобой одной крови»
Всегда готов ответить.
"РКС-Самара" запустили робота-диспетчера в тестовом режиме для приема аварийных заявок
При подборе литературы библиотекари учитывают индивидуальные пожелания и читательские предпочтения удаленных пользователей.
Проект «Книга 03»: в Самаре реализуется библиотечная программа по обслуживанию горожан на дому
Самки и самцы блох питаются только кровью теплокровных животных и человека.
Роспотребнадзор СО: чем опасны блохи и как с ними бороться
Седьмого самарского губернатора (1867 – 1872 гг.).
В Самаре состоится цикл мероприятий, посвященных 205-летию со дня рождения Григория Сергеевича Аксакова
Подведение итогов фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 27 марта, во Всемирный день театра.
Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа фестиваля  «Театральное Приволжье» доступны для просмотра
В поликлинику поступили современные флюорограф и рентген-аппарат.
Около 14000 исследований провели пациентам Самарской поликлиники №14 на новом оборудовании
В ходе рейда проверено более 80 граждан, из которых 17 граждан РФ, подлежащих постановке на воинский учет, которые были доставлены в военный комиссариат.
В Самаре провели рейды по выявлению мигрантов, уклоняющихся от постановки на воинский учет
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.44
0.73
EUR 106.25
1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа фестиваля  «Театральное Приволжье» доступны для просмотра

15 января 2025 15:11
140
Подведение итогов фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 27 марта, во Всемирный день театра.

Видеоверсии спектаклей-победителей регионального этапа VI сезона фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа «ТеатральноеПриволжье» доступны для просмотра на сайте проекта - театральноеприволжье.рф. Самый масштабный театральный проект Приволжского федерального округа проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Самарскую область в финале окружного театрального фестиваля в категории «Молодежные театры» представляет Театр-студия «Галифе» со спектаклем «Русский характер» по мотивам одноимённого рассказа А. Н. Толстого из цикла рассказов Ивана Сударева. Театр-студия «Галифе» основан в 2022 году, работает в Доме офицеров Самарского гарнизона. Автор идеи и художественный руководитель проекта - Александр Бригаднов. Проект реализуется при поддержке начальника Дома офицеров, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Назаренко.

В категории «Детские спектакли» область представляет Театр кукол юного актера «Аленький цветочек» со спектаклем «Вечный хлеб» по повести Александра Беляева. Театр кукол - неоднократный лауреат и обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. 15 выпускников театра ушли в профессию и работают актерами в профессиональных театрах и педагогами театральных коллективов. В числе выпускников 5 лауреатов премии Президента РФ и 5 лауреатов стипендии мера города для одаренной и талантливой молодежи.

Подведение итогов фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 27 марта, во Всемирный день театра. Победители фестиваля в номинациях «Лучший молодежный спектакль» и «Лучший детский спектакль» получат право на участие в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства, или целевые гранты на постановку нового спектакля.

 

Фото:  Агентство социокультурных технологий

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
15 января 2025  13:57
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
156
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
15 января 2025  13:43
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
169
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
15 января 2025  11:18
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
234
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
15 января 2025  11:02
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
256
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
15 января 2025  10:43
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
251
Весь список