Ветераны-пограничники доставят в Самару частицу памяти земляков, геройски погибших при защите Отечества

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В День памяти и скорби, 22 июня 2021 года в 11:00, в самарском парке Победы, на площадке скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений», под мраморные тумбы будут уложены капсулы из-под 45-миллиметровых артиллерийских снарядов с землёй с мест гибели пограничников, уроженцев Куйбышевской (Самарской).

Земля будет доставлена участниками автопробега «Они первыми вошли в бессмертие….», посвященного 80-й годовщине со дня первых боев на государственной границе и массового героизма советских пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. После этого колонна выдвинется на площадь Славы для участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню. Это станет завершением автопробега.

Напомним, военно-патриотический автопробег на ретро-машинах «Они первыми вошли в бессмертие…», стартовал из Самары 10 июня 2021 года по маршруту: Самара – Ржев – Старая Русса – Великий Новгород – «Невский пятачок» (г.Кировск Ленинградской области) – Пряжа – Петрозаводск – Медвежьегорск – Нижний Новгород – Ульяновск – Самара.

Маршрут составляет 5000 км, проходит по территории 16 субъектов Федерации по местам, где в боях погибли пограничники, уроженцы Куйбышевской (Самарской) области. Участники автопробега – 15 человек (офицеры и военнослужащие запаса ФСБ РФ – пограничники и сотрудники ФСБ России, ранее служившие в ПВ).

В ходе автопробега его участники посещали мемориалы, музеи, места гибели и захоронения советских воинов, геройски сражавшихся и погибших в годы Великой Отечественной войны.

Так, контрольной точкой 13 июня (4-й день автопробега) стал воинский мемориал в 30 км за Старой Руссой, посвящённый воинам пограничникам, которые в составе с десантными соединениями выполняли боевую задачу по направлению на Великие Луки. Большинство погибли, выполняя поставленную задачу. С мест страшных боев за Старую Руссу участники пробега произвели первый забор земли. Следующая точка маршрута – Невский пятачок, г.Санкт-Петербург.

14-18 июня – посетили места гибели и захоронений пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, стоявших до конца при обороне Петрозаводска. Возложили цветы, отдали воинские почести. У реки Шуя в районе Сямозера произвели забор в «капсулу памяти» земли с места боев и гибели уроженцев Самарской области – бойцов 185 пограничного батальона (25.08. – 02.09.1941 г.).