В зоне ведения СВО незаменимыми помощниками наших бойцов являются окопные свечи

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С наступлением холодов потребность в окопных свечах многократно возрастает. В зоне ведения СВО они являются незаменимыми помощниками наших бойцов, играют ключевую роль в быту.



Свечи используются как портативный источник света и тепла. Одна окопная свеча горит примерно 3 – 4 часа, чего достаточно для того, чтобы согреться, просушить одежду, разогреть или приготовить пищу.



Понимая всю значимость свечей длительного горения, волонтеры городского округа Кинель ведут большую работу по их изготовлению. Вчера в Доме молодежных организаций «Альянс молодых» вновь собрались юнармейцы и принялись за дело. Общими усилиями ребята сделали и залили более 100 штук.



Работа продолжается, а запасы банок, отмечают волонтеры, начинают заканчиваться. Именно поэтому Домом молодежных организаций объявлен сбор чистых и промытых банок из под горошка/кукурузы и прочих консервированных продуктов, а так же коробок.

Фото: пресс-служба правительства СО