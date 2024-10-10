В зоне ведения СВО незаменимыми помощниками наших бойцов являются окопные свечи

Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти проекты реализованы в рамках государственных программ «Развитие физической культуры и спорта на территории Самарской области» и «Формирование комфортной городской среды».
В Жигулевске были открыты две новые спортивные площадки
"Такие мероприятия, как сегодняшнее, позволяют посмотреть на результаты, но также обменяться опытом, потому что нам есть над чем работать".
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
В этом году в Промышленном районе в 6 дворах провели работы по установке малых архитектурных форм, обустройству пешеходных зон, высадке деревьев.
В Промышленном районе завершили благоустройство дворовых территорий по программе "Формирование комфортной городской среды"
Максимально активно продолжается подключение зданий социального профиля: среди них 982 получают тепло (в целом 81,8%).
В Самаре отапливается более 70% жилищного фонда
В Самаре ночью +2, +4°С, днем +6, +8°С.
11 октября в губернии без осадков, до +8°С
Выставка «Волга, Волга» будет работать до 15 декабря текущего года. Рекомендуется для семейного просмотра.
В Самаре на медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка «Волга, Волга».
Внедрение технологий искусственного интеллекта (ИИ) не ограничивается лишь автоматизацией рутинных задач или отдельных процессов.
ИИнсайты: нейросеть помогла увеличить производительность завода металлоконструкций
В Самаре  с отоплением  72,01% жилых домов (из 10086 – 7263).
В губернии тепло пришло в более чем 60% жилых домов
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.95
0.84
EUR 106.42
0.73
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее Эльдара Рязанова пройдет открытие витринной выставки «Жизнь дома на улице Саратовской»
В самарском Доме журналиста состоится вечер памяти Юрия Воскобойникова
«ЗИМфест» в Самаре закрывает сезон пешеходных экскурсий: последняя состоится 10 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В зоне ведения СВО незаменимыми помощниками наших бойцов являются окопные свечи

10 октября 2024 15:35
139
Вчера в Доме молодежных организаций «Альянс молодых» собрались юнармейцы. Общими усилиями ребята сделали и залили более 100 свечей.

С наступлением холодов потребность в окопных свечах многократно возрастает. В зоне ведения СВО они являются незаменимыми помощниками наших бойцов, играют ключевую роль в быту.

Свечи используются как портативный источник света и тепла. Одна окопная свеча горит примерно 3 – 4 часа, чего достаточно для того, чтобы согреться, просушить одежду, разогреть или приготовить пищу.

Понимая всю значимость свечей длительного горения, волонтеры городского округа Кинель ведут большую работу по их изготовлению. Вчера в Доме молодежных организаций «Альянс молодых» вновь собрались юнармейцы и принялись за дело. Общими усилиями ребята сделали и залили более 100 штук.

Работа продолжается, а запасы банок, отмечают волонтеры, начинают заканчиваться. Именно поэтому Домом молодежных организаций объявлен сбор чистых и промытых банок из под горошка/кукурузы и прочих консервированных продуктов, а так же коробок.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
10 октября 2024  17:06
Вячеслав Федорищев презентовал Михаилу Мишустину достижения самарских сельхозпроизводителей 
7
на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
9 октября 2024  11:15
Самара перейдет на одноуровневую модель муниципального управления вместо двухуровневой
489
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
9 октября 2024  10:39
Туман в Самарской области сохранится до конца дня
368
Губернатор обсудил вопросы социального характера с представителями инициативных групп жителей Самары и Приволжского района.
8 октября 2024  14:57
Ремонт дороги, строительство больницы и помощь детям с ограничениями по здоровью: Вячеслав Федорищев провёл приём граждан
1645
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
8 октября 2024  10:05
В Самаре 11 октября стартует распределение свободных мест в детские сады на 2024-2025 учебный год
570
Весь список