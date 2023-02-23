В Жигулевске женский патруль поздравил автолюбителей с Днем защитника Отечества

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В преддверии Дня защитника Отечества на улицы Жигулевска вышел женский патруль. Инспектор по пропаганде БДД Щукина Ольга, ведущий юрисконсульт Серова Татьяна, представитель Общественного совета Надежда Самойлова совместно с волонтерами Дома молодежных организаций Жигулевска поздравили с наступающим праздником мужчин-водителей.



​Во время проведения мероприятия водителей ждал небольшой сюрприз: участницы акции поздравляли с наступающим Днем защитника Отечества, желали здоровья, счастья, добра, и, дарили на память сувениры.



Также всем автолюбителям напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, пожелали быть предельно внимательными, терпеливыми и вежливыми на дорогах города.



Водители были приятно удивлены такому поздравлению, каждый взамен подарил свою улыбку и выразил слова благодарности.

Фото: ГИБДД СО