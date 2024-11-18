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В заключительном выезде проекта «Амбассадоры активности» приняли участие бойцы Студенческих отрядов Самарской области

18 ноября 2024 17:35
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Молодёжный центр «Лесная сказка» на время смены стал «Офисным центром «Лесная сказка»», участники стали его «сотрудниками», а организаторы – «работодателями».

В заключительном выезде проекта «Амбассадоры активности» приняли участие бойцы Студенческих отрядов Самарской области

 

С 15 по 17 ноября более 250 бойцов Студенческих отрядов Самарской области стали участниками заключительного выезда «Амбассадоры активности. Созидание». Для них провели обучение по управленческим компетенциям, лидерским навыкам, а также разработали стратегию развития отрядного движения в образовательных организациях.

Выезд традиционно проводился в Молодёжном центре «Лесная сказка» в Кинельском районе. Участниками смены стали представители студенческих отрядов Самарской области, которые ведут активную деятельность в движении. Выезд проходил по пяти направлениям: ««Медиа команда», «Будь в ТОПе», «Проектный офис», «Команда отряда» и «Команда штаба».

«Студенческие отряды – важная составляющая молодёжной политики нашего региона. Именно в отрядовском движении ребята получают важные компетенции, которые формируют их как личность и дают опыт реальной работы, который помогает в будущей деятельности. Выезд «Созидание» стал важным этапом в развитии студотрядов, на котором произошло командообразование, передача ценностей движения новичкам, была разработана стратегия развития нашей организации. Такие выезды объединяют молодёжь, на деле показывают поддержку государства каждого молодого человека», – отметил Алексей Новоселов, руководитель регионального штаба студенческих отрядов Самарской области.

Выезд проводился в необычном формате: Молодёжный центр «Лесная сказка» на время смены стал «Офисным центром «Лесная сказка»», участники стали его «сотрудниками», а организаторы – «работодателями». Все это было сделано для того, чтобы погрузить участников в обстановку реальной работы, на которой за успешное выполнение специальных заданий можно получить «премию», а эффективная работа офиса возможна только в слаженной работе всей команды.

Образовательную программу для участников провели региональные и федеральные эксперты из Самарской области, Чувашской Республики и Республики Татарстан. В ходе выезда участники проходили обучение медиа, работе в команде, социальному проектированию, мотивации, формированию эффективной команды. Также участникам рассказывали о традициях и ценностях студенческих отрядов.

«Для движения студотрядов нашего региона проведение образовательных школ является эффективным инструментом для развития студенческих отрядов как на базе образовательных организаций, так и для направлений деятельности нашей работы. На таком выезде я присутствую не первый раз, и каждый раз уезжаю с новыми знаниями, идеями развития своего штаба и, конечно же, с новыми друзьями. На протяжении трёх дней проходили разные образовательные лекции, а также мастер-классы и бренд-сессии, но для меня самым запоминающимся стал тренинг Павла Васильева. Он чудесный и неподражаемый спикер, который передал свой невероятный опыт нам», - поделился участник выезда Павел Бушмелев, комиссар Сводного студенческого отряда «Крылья» Самарского университета.

Школа молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности» является частью программы комплексного развития молодёжи Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи.

Организаторами проекта являются Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Партнёрами проекта выступают Региональное отделение «Движения Первых» Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; Молодёжный совет Федерации профсоюзов Самарской области; Самарское региональное отделение «Российские студенческие отряды».

 

 

Фото:  пресс-служба проекта "Амбассадоры активности"

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