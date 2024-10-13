В Якутии суд отказал в аресте главы поселка, где от нападения стаи собак погибла девочка

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Суд отказал в заключении под стражу главы посёлка в Якутии, где от нападения стаи собак скончалась 12-летняя девочка, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов республики.

"Нерюнгринский городской суд РС(Я) отказал следователю по особо важным делам СУ (следственного управления) СК РФ по РС(Я) в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы МО (муниципального образования) "посёлок Чульман", обвиняемого в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ", - говорится в сообщении.

"Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в верховном суде РС(Я)", - добавили в суде.

В понедельник 12-летняя девочка в посёлке Чульман попала в реанимацию после того, как на неё напала стая собак. От гибели на месте нападения её спасли случайный прохожий и отец. Позже минздрав региона сообщил о смерти ребёнка в больнице. После трагедии в региональном СУСК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела.

Фото: pxhere.com