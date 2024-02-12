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За мужество, проявленное при пожаре, были награждены 7 сотрудников.
В УФСИН СО прошло мероприятие, приуроченное ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
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В УФСИН СО прошло мероприятие, приуроченное ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей

12 февраля 2024 17:22
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За мужество, проявленное при пожаре, были награждены 7 сотрудников.

В УФСИН России по Самарской области прошло мероприятие, приуроченное ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Мероприятие состоялось под руководством врио начальника УФСИН полковника внутренней службы Александра Лягошина. Также в нем приняли участие ветераны УИС генерал-лейтенант внутренней службы в отставке Валерий Яковлев и полковник внутренней службы в отставке Виктор Шеин.

Открыла собрание председатель Совета ветеранов УИС Самарской области полковник внутренней служба в отставке Наталья Чайковская.

- 10 февраля 2024 года исполнилось 25 лет со дня трагического события, происшедшего в ГУВД Самарской области, - рассказала Наталья Александровна. - В конце рабочего дня дежурный объявил по громкой связи, чтоб личный состав Управления срочно выходил на улицу – в ГУВД пожар. Но то, что мы увидели, когда вышли на улицу не передать словами. Горело всё здание. Дежурившие в этот день сотрудники и руководство Главного управления решали вопросы по эвакуации личного состава, осуществляли помощь в тушении пожара, перекрывали огонь, чтобы он не перекинулся на наше здание.

За мужество, проявленное при пожаре, были награждены 7 сотрудников. Среди них генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Яковлев и полковник внутренней службы Виктор Шеин. Они награждены медалью «За спасение погибавших».

После минуты молчания сотрудникам Управления продемонстрировали документальный фильм о трагических событиях того дня.

В завершении мероприятия врио начальника УФСИН полковник внутренней службы Александр Лягошин вручил приглашенным ветеранам УИС Валерию Сергеевичу и Виктору Владиленовичу благодарственные письма и ценные подарки, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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