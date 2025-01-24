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В Тольятти 101-летнюю медсестру - ветерана ВОВ поздравили с 80-летием Великой Победы

24 января 2025 17:10
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"Не раздумывая решила отправиться на фронт".

Жительница Тольятти Анна Пантелеймоновна Выдуц прошла Великую Отечественную войну и больше полувека служила медицине и людям. За проявленные мужество и героизм в ходе выполнения служебного долга ветеран ВОВ награждена Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За отвагу и боевые заслуги», Жукова и памятным знаком «В память Военного парада в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года».

Анна Пантелеймоновна родилась 20 июля 1923 года в многодетной семье рабочего в селе Великомихайловка Белгородской области. Она рано лишилась матери и с юных лет преодолевала разные испытания, начиная с голода в 1933 году.В 1939 году Анна Пантелеймоновна поступила в первую фельдшерскую школу в Харькове и окончив учебу в 1941 году, сразу отправилась на защиту Родины.

Вплоть до октября 1945 года она выносила раненых с поля боя, оказывала им первую помощь и доставляла в госпиталь. Однажды и сама получила осколочное ранение, была контужена. Анна Пантелеймоновна была фельдшером в составе 343 отдельной телеграфно - эксплуатационной роты связи, имела звание младшего лейтенанта, а затем ей присвоили звание младшего лейтенанта медицинской службы.

Война унесла жизни самых близких ей людей – отца, брата и старшую сестру.

После демобилизации медработник уехала с мужем в Дагестан, где много лет работала медсестрой в детской больнице. В 1978 году переехала к одной из дочерей в Тольятти, где работала медицинской сестрой в детском санатории «Лесной голосок».

У Анны Пантелеймоновны трое детей, пятеро внуков и девять правнуков.

«С Анны Пантелеймоновны можно брать пример во всем. Она с 18 лет служила на фронте и спасала наших бойцов, неоднократно награждена медалями, что говорит о высоком уровне службы. Самое главное ее качество - бережное отношение к детям, с которыми медработник работала более 50 лет. Результатом ее трудовой деятельности является высокое звание практикующего медработника – Отличник здравоохранения», - отметил главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Александр Вавилов.

2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. Также это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что Ветераны ВОВ – главные участники праздника 80-летия Победы. На сегодняшний день в Самарской области проживают 117 ветеранов Великой Отечественной войны.

Единовременная выплата к 80-летию Дня Победы в размере одного миллиона рублей для участников Великой Отечественной войны предусмотрена указом губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На региональном уровне готовится комплексный план поддержки ветеранов, включая оказание усиленной медицинской помощи.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Тольятти

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