В Тольятти  полицейские ведут работу по предупреждению  распространения в городе фальшивомонетничества

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В настоящее время в Тольятти в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Профилактика» сотрудники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу Тольятти ведут работу, направленную на предупреждение распространения в городе фальшивомонетничества.

Сотрудники полиции предприняли комплекс мер в целях повышения эффективности проводимых мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр. Сотрудники проводят разъяснительные встречи в характерных местах сбыта фальшивых денежных купюр – в торговых центрах, на рынках, АЗС и предприятия малого бизнеса, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО