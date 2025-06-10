В Тольятти и Ставропольском районе обсудили вопросы оформления бесхозяйных объектов недвижимости

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Как выявить правообладателя? Как в правовом поле урегулировать вопросы, связанные с оформлением объекта недвижимости, и как побудить собственников зарегистрировать свои права? Эти и многие другие вопросы обсуждались в городском округе Тольятти и Ставропольском районе на семинаре-совещании с участием представителей министерства имущественных отношений, самарского Росреестра, Управления Федеральной налоговой службы РФ по Самарской области, Торгово-промышленной палаты, глав районов и представителей предпринимательского сообщества.

Активное обсуждение вызвала тема подачи документов в электронном виде, а именно обязательное наличие машиночитаемой доверенности (МЧД) у представителя юридического лица при подаче документов в Росреестр.

Спикерами от Управления Росреестра по Самарской области, в составе рабочей группы по консультационно-методологической поддержке, выступили начальник отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрий Кожевников и заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин.

Серия семинаров для представителей органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества продолжается. Впереди встречи в Сызрани, Октябрьске и Отрадном.