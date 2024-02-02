В Тольятти, 3-4 февраля, на «ВьюгаФесте» встретятся четыре стихии

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В ближайшие выходные, 3-4 февраля, на новой набережной Тольятти пройдёт новый фестиваль «ВьюгаФест». Набережная и примыкающая к ней акватория Жигулевского моря станут местом встречи всех четырёх стихий: воздуха, воды, огня и земли.

Организаторы фестиваля «ВьюгаФест» - ассоциация «Сила Ветра», ресторан NEBO и медиапроект о Тольятти «БИГ ТЛТ» при поддержке Министерства туризма Самарской области и администрации Тольятти.

Воздушная стихия - главная для спортсменов, которые слетелись со всей страны на Чемпионат России по сноукайтингу. И 3-4 февраля с 11 утра здесь пройдут финальные гонки за право называться чемпионом России. В это же время на акваторию выйдут любители зимнего паруса, которые будут ловить ветер не только кайтами, но и парусами зимнего виндсерфинга и вингами до наступления сумерек.

Время огня на «ВьюгаФесте» наступит в субботу с 18:00, когда будет дан старт вечернему шоу «Лед и пламя». Участники файер-шоу разгонят зимнюю тьму завораживающими играми с огнём, а добавит ощущения праздника финальный салют.

Воды в ее твёрдом состоянии на «ВьюгаФесте» будет более чем достаточно. Здесь и главная сцена фестиваля - ледяная акватория Волги, и многочисленные «снежные» фотозоны на набережной, стойбище с северными оленями из деревни ездовых собак «Серебро севера», площадка с гостями высокогорных Анд – альпаками из пикник-парка «Пара альпак» и, наконец, сама Снежная Королева с двухдневным перфомансом от ивент-агенства СИНХРОНИКА добавит мороза и льда. Для гостей фестиваля в программе фестиваля предусмотрено немало ледяных развлечений: открытый кубок по хоккею на валенках от компаний «Викинги» и «Спорт Таун» в первый день фестиваля и чуть позже чемпионат по весёлому кёрлингу от «Нико Турс», выступление юных фигуристов в вечерних программах на протяжении двух фестивальных дней. Растопят лед и эмоции гостей праздника флешмобом «Закаляйся! С нами обливайся!» «Моржи Тольятти».

Больше всего активностей будет на земле: зарядка от спортивного сообщества «Будь в тонусе», зумба от «Спорт Тауна», подвижные игры от «Лагеря навыков», забеги от клуба RUN TLT, карнавальный заезд клуба «ВелоТольятти», противоморозный турнир по автомодельному спорту и веселые старты от клуба скандинавской ходьбы «Русские нордики». Сохранить на память лучшие моменты «ВьюгаФеста» позволит фотозона от «Альфа-Банка».

Зовите родных и друзей, одевайтесь теплее и приходите заряжаться силой четырёх стихий на набережную Тольятти 3 февраля с 11:00 до 18:00 и 4 февраля с 10:00 до 18:00!

Автор фото, источник фото: ВьюгаФест/ SKR/ Жигморе