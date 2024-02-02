Я нашел ошибку
Главные новости:
Во главе с врио министра здравоохранения Арменом Беняном. 
Самарские медики принимают участие в Дне здоровья на Международной выставке-форуме «Россия» 
В этом году на покрытую льдом акваторию Куйбышевского водохранилища вышли побороться за звание сильнейших порядка шести десятков райдеров из более чем десяти регионов России.
В Тольятти стартовал  Чемпионат России по сноукайтингу
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на предстоящую неделю
По пятницам Валерия Шпилевая проводит юридические консультации для участников специально военной операции и членов их семей.
ГУФССП СО: правовая поддержка участникам СВО и членам их семей
Набережная  и примыкающая к ней  акватория Жигулевского моря станут местом встречи всех четырёх стихий: воздуха, воды, огня и земли.
В Тольятти, 3-4 февраля, на «ВьюгаФесте» встретятся четыре стихии
Задержанный передан сотрудникам СУ СК России по Самарской области.
Полицейские Самарской области задержали подозреваемого в убийстве 24-летней давности
Протоирей провел богослужение в молельной комнате. Затем побеседовал с осужденными на духовно-нравственные темы и ответил на вопросы.
В ИЦ-1 УФСИН СО прошло богослужение
В личном зачете серебряную медаль выиграл Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы стали призерами Всероссийских соревнований по фехтованию
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.23
0.56
EUR 97.4
0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Тольятти стартовал  Чемпионат России по сноукайтингу
В Тольятти, 3-4 февраля, на «ВьюгаФесте» встретятся четыре стихии
8 февраля в СОУНБ пройдет лекция «Картинки быта старой Самары. Купцы и крестьяне»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Тольятти, 3-4 февраля, на «ВьюгаФесте» встретятся четыре стихии

2 февраля 2024 15:09
75
Набережная  и примыкающая к ней  акватория Жигулевского моря станут местом встречи всех четырёх стихий: воздуха, воды, огня и земли.

 В ближайшие выходные, 3-4 февраля, на новой набережной Тольятти пройдёт новый фестиваль «ВьюгаФест». Набережная  и примыкающая к ней  акватория Жигулевского моря станут местом встречи всех четырёх стихий: воздуха, воды, огня и земли.

Организаторы фестиваля «ВьюгаФест» - ассоциация «Сила Ветра», ресторан NEBO и медиапроект о Тольятти «БИГ ТЛТ» при поддержке Министерства туризма Самарской области и администрации Тольятти.

Воздушная стихия - главная для спортсменов, которые слетелись со всей страны на Чемпионат России по сноукайтингу. И 3-4 февраля с 11 утра  здесь пройдут финальные гонки за право называться чемпионом России. В это же время на акваторию выйдут любители зимнего паруса, которые будут ловить ветер не только кайтами, но и парусами зимнего виндсерфинга и вингами до наступления сумерек.

Время огня на «ВьюгаФесте» наступит в субботу с 18:00, когда будет дан старт вечернему шоу «Лед и пламя». Участники файер-шоу разгонят зимнюю тьму завораживающими играми с огнём, а добавит ощущения праздника финальный салют.  

Воды в ее твёрдом состоянии на «ВьюгаФесте» будет более чем достаточно. Здесь и главная сцена фестиваля -  ледяная акватория Волги, и многочисленные «снежные» фотозоны на набережной, стойбище с северными оленями из деревни ездовых собак «Серебро севера», площадка с гостями  высокогорных Анд – альпаками из пикник-парка «Пара альпак» и, наконец, сама Снежная Королева с двухдневным перфомансом от ивент-агенства СИНХРОНИКА добавит мороза и  льда.  Для гостей фестиваля в программе фестиваля предусмотрено немало ледяных развлечений:  открытый кубок по хоккею на валенках от компаний «Викинги» и «Спорт Таун» в первый день фестиваля и чуть позже  чемпионат по весёлому кёрлингу от «Нико Турс»,  выступление юных фигуристов в вечерних программах на протяжении двух фестивальных дней. Растопят лед и эмоции гостей праздника  флешмобом  «Закаляйся! С нами обливайся!»  «Моржи Тольятти».

Больше всего активностей будет на земле: зарядка от спортивного сообщества «Будь в тонусе», зумба от «Спорт Тауна», подвижные игры от «Лагеря навыков», забеги от клуба RUN TLT, карнавальный заезд клуба «ВелоТольятти», противоморозный турнир по автомодельному спорту и веселые старты от клуба скандинавской ходьбы «Русские нордики». Сохранить на память лучшие моменты «ВьюгаФеста» позволит фотозона от «Альфа-Банка».  

Зовите родных и друзей, одевайтесь теплее и приходите заряжаться силой четырёх стихий на набережную Тольятти 3 февраля с 11:00 до 18:00 и 4 февраля с 10:00 до 18:00!

 

Автор фото, источник фото: ВьюгаФест/ SKR/ Жигморе

Теги: Мероприятия Тольятти

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В этом году на покрытую льдом акваторию Куйбышевского водохранилища вышли побороться за звание сильнейших порядка шести десятков райдеров из более чем десяти регионов России.
02 февраля 2024, 15:43
В Тольятти стартовал  Чемпионат России по сноукайтингу
В этом году на покрытую льдом акваторию Куйбышевского водохранилища вышли побороться за звание сильнейших порядка шести десятков райдеров из более чем десяти... Новости Тольятти
60
«Мега-Лада» продолжает лидировать в общем зачете.
29 января 2024, 18:35
В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
«Мега-Лада» продолжает лидировать в общем зачете. Спорт
688
В них приняли участие 96 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Самарской, Оренбургской и Саратовской области.
23 января 2024, 18:55
В Самарской области завершились соревнования по каратэ
В них приняли участие 96 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет из Самарской, Оренбургской и Саратовской области. Спорт
1477
В центре внимания
в Самаре: за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
2 февраля 2024  13:42
В Самаре за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
175
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
1 февраля 2024  13:51
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
2100
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
1 февраля 2024  11:14
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
434
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
31 января 2024  19:57
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
1074
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
31 января 2024  12:56
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
1236
Весь список