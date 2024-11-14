В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Деструктивный пассажир»

84

В Сызранском ЛО МВД России подведены итоги проводившегося в период с 1 по 10 ноября на территории обслуживания отдела оперативно-профилактического мероприятия «Деструктивный пассажир».

Цель мероприятия – выявление и пресечение фактов противоправного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.

Всего в профилактическом мероприятии было задействовано 138 транспортных полицейских из числа оперативников и представителей подразделения по организации охраны общественного порядка.

В период проведения ОПМ «Деструктивный пассажир» транспортные полицейские совместно с работниками охранных и транспортных организаций осуществили сопровождение 88 составов дальнего следования и пригородного сообщения.

Совместно с представителями заинтересованных ведомств проведено 20 рейдовых мероприятий, направленных на выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, в результате которых было снято с поездов 5 нарушителей.

В отношении 80 граждан составлено 82 протокола по статьям 6.8, 6.9, 6.24, 20.1, 20.20, 20.21 КоАП РФ. К административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте привлечено 38 граждан. За мелкое хулиганство привлечены к ответственности 5 лиц, находящихся на объектах железнодорожного транспорта в состоянии опьянения и выражающиеся нецензурной бранью.

В здании железнодорожного вокзала Сызрань-1 в ходе досмотровых мероприятий выявлена 32-летняя женщина, у которой обнаружено вещество растительного происхождения со специфическим запахом и курительная трубка со следами горения. От прохождения медицинского освидетельствования нарушительница отказалась. Гражданка привлечена к административной ответственности по ст.ст. 6.8, 6.9 КоАП РФ.

Максимальное наказание по данным статьям – административный арест на срок до пятнадцати суток.

Сызранские транспортные полицейские продолжат проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов противоправного поведения граждан, пользующихся услугами железнодорожного и водного транспорта.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте