В связи с 23 февраля почтовые отделения в Самарской области изменят график работы

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20 февраля почтовые отделения Самарской области будут работать по графику понедельника и закроются на час раньше,

21 и 24 февраля отделения Почты России будут работать по обычному графику, а 22 февраля – по расписанию субботы.

23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений региона. Указанные изменения графика будут актуальны для всех отделений почты в стране, кроме круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Санкт-Петербурга (191036) – в предпраздничные и праздничные дни они продолжат работать в обычном режиме.