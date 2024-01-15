В свет вышла книга о 91 почтовой профессии

172

В издательстве «Детская и юношеская книга» в серии «Кем быть?» вышла книга о почтовых специальностях. В ней собрана 91 профессия, каждая из которых важна для того, чтобы Почта России работала чётко и слаженно.

Автор книги «Кем быть? Почта» Екатерина Крудова более 10 лет работает в компании и досконально погружена во все внутренние процессы. Она раскрывает сложную и разветвлённую систему организации, показывая на примерах, что Почта — это команда высококлассных специалистов, которые много делают для того, чтобы письма и посылки быстро доходили до адресатов. Короткие и ёмкие описания профессий дополнены очаровательными иллюстрациями художницы Ольги Кондылевой, спрятавшей на страницах почтовых котов.

«Такие книги обязательно должны выходить в нашей стране. Часто за чем-то привычным и как будто непримечательным, — например, за работой почтовой службы — на самом деле стоит слаженный труд огромного числа людей. Всегда важно и полезно понимать, как что-то устроено. А возможно, юные читатели этой книги выберут почтовую связь сферой своей деятельности в будущем», — прокомментировал председатель Профсоюза работников связи России Анатолий Назейкин.

«В Почте России работает 280 000 человек. Каждый из них вносит свой вклад в большое общее дело — обеспечить всех жителей страны качественными почтовыми услугами. Мне хотелось описать задачи каждого из сотрудников так, чтобы работающие у нас мамы и папы без проблем могли объяснить детям, чем занимаются», — рассказала автор книги Екатерина Крудова.

«Кем быть? Почта» можно купить в книжных магазинах, на крупнейших маркетплейсах, а также на сайте издательства.