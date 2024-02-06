В СОУНБ состоится открытие международного художественного проекта «Семь смертных грехов»

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9 февраля в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоится открытие международного художественного проекта «Семь смертных грехов», проводимого в партнёрстве с Творческим союзом художников России.

Жителей и гостей областной столицы приглашают узреть многочисленные произведения современного искусства от творцов самых разных направлений и стилей, связанные одной идейной нитью – описанием достойных осуждения (или жалости?) человеческих пороков и борьбой с этими страстями.

Самарцы смогут увидеть живописные и графические работы знаменитых на весь мир действительных членов Российской академии художеств (РАХ) Константина Худякова и Дмитрия Санджиева; познакомиться с творчеством таких признанных самарских живописцев, как Владимир Терёхин, Александр Мальцев, Евгений Чертыковцев и Николай Ельцов; обратить свой взор на творения Дениса Вертиго, Фрола Весёлого и Neramozus’а – художников более молодого поколения, которым тем не менее уже удалось сделать себе имя. В эти дружные ряды сил света войдут и другие, совсем юные авторы, которые пока ещё не столь известны широкой публике, но оттого, надо думать, смогут быть не менее ей интересны.

В Самарской областной библиотеке будут представлены также и произведения других видов изобразительного искусства: скульптура, роспись по ткани и художественные ремесла (в том числе и ювелирное дело!). Так, здесь можно будет встретить разукрашенные шелка от Алисы Самаринкиной, причудливые инсталляции Игоря Гузеева, Елены Ковалениной и Василия Нечипорука, драматические фотографии Аллы Кучерявой и Николая Муханова, поразительные одеяния от модельера Юлии Гладуновой и многое другое. Кроме того, гостей торжественного вечера по случаю открытия выставки ожидает тематическая культурная программа с участием приглашённых музыкантов и лицедеев.

География участников проекта разнообразна: в нём отметятся не только самарские мастера, но и творцы из других городов России, а также зарубежных стран – Абхазии, Армении и Белоруссии.

Явить свои работы выразили готовность более сотни представителей от мира искусства. Лучшие из них будут размещены на территории двух «пространств» областной библиотеки: «Нового» и «Открытого». Все заявки были тщательно рассмотрены и отобраны экспертным советом, в состав которого вошли член-корреспондент РАХ Алексей Князев, президент благотворительного фонда «Источник Веры» Вера Кобаладзе, протоиерей храма Самарских святых Дмитрий Краснов, директор Социально-гуманитарного института Самарского университета им. академика С.П. Королева Александр Нестеров, уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева, семейный и детский психолог Ольга Шапатина и методист ведущей категории Самарского областного художественного музея Инга Чибикова.

Свет и тьма, добродетель и порок, красота и безобразие: противоположности схлестнутся в художественном противоборстве, а полем битвы станет арт-пространство областной библиотеки. Приходите и станьте свидетелями этой извечной борьбы!

9 февраля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ), пр. Ленина, д. 14а.

Вход свободный! 12+