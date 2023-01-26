В СОУНБ приглашают на лекцию "История фехтования в России: от дуэли до спорта"

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29 января 2023 года в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина,14а, 2 этаж) состоится лекция «История фехтования в России: от дуэли до спорта».

Спикер: Виктор Викторович Лобанов – первый вице-президент Российской академии фехтования, президент Межрегиональной федерации саберфайтинга, кандидат в мастера спорта по фехтованию, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и управления образованием Института развития педагогического образования Томского государственного педагогического университета.

Лекция проводится в партнерстве с Клубом исторического фехтования «Castrum Fluminis» (г. Самара). Клуб занимается реконструкцией техник исторического дуэльного фехтования XV–XIX вв. Через изучение исторических аспектов общества прошлых веков участники развивают культуру поведения, а тренировки помогают поддерживать спортивную форму.

Первоначально фехтование на Руси развивалось как часть воинского искусства и имело сугубо прикладное значение. Большое внимание уделял «рапирной науке» Петр I. Соответствующие упражнения входили в систему подготовки воинов, а с начала XVIII в. фехтование становится обязательным предметом в военных учебных заведениях, преподавали фехтования – иностранные специалисты. Увлечение этим видом владения оружия нашло отражение в мировой литературе, а образ мужчины со шпагой или мечом издавна романтизирован и символизирует рыцарство и благородство. Неслучайно все наши мальчишки с детства зачитываются «Мальчиком со шпагой» Владислава Крапивина, трилогии уже несколько десятков лет, но она всё еще молода. Полагаем, история фехтования в России привлечет многих наших читателей, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Вход свободный по предварительной записи: https://vk.com/centr_chteniya. Можно записаться, позвонив в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ: т. 335-67-12.

Фото: пресс-служба СОУНБ