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В СОУНБ презентуют фотоальбом «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена посвященный старой Самаре

22 сентября 2023 21:18
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Организаторы презентации предлагают окунуться в уходящую архитектуру исторического центра нашего города.

29 сентября в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на презентацию фотоальбома «Самара уходящая» Генриха Вайнгартена. Организаторы презентации, галерея «Новое пространство», предлагают окунуться в уходящую архитектуру исторического центра нашего города. Весь альбом самарского фотографа и почетного строителя России Генриха Вайнгартена посвящен старой Самаре – невидным взгляду улочкам, уютным дворикам, старым улицам и  старинным зданиям. Надо сказать, это уже восьмой фотоальбом автора.

На презентации Генрих Иосифович Вайнгартен поделится творческим опытом, расскажет, как шла работа над проектом и как профессиональный взгляд строителя помогает выхватывать из городского пространства наилучшие сюжеты для фотоснимков.

Генрих Иосифович Вайнгартен – кандидат технических наук, автор ряда технических изобретений, почетный строитель России, руководитель испытательной лаборатории «Лактест». В качестве эксперта принимал участие в строительстве таких значимых для Самары объектов, как ЦУМ «Самара», здание Правительства Самарской области, завод «Волгобурмаш», Самарский онкоцентр и др. Всю жизнь увлекается фотографией, автор многих персональных выставок и альбомов. В Самаре состоялось семь его персональных выставок, работы выставлялись также в Москве и Германии, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:  пресс-служба СОУНБ 

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Теги: Мероприятия

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