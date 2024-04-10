В самарском Росреестр обсудили важные вопросы взаимодействия с кредитными организациями

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В Управлении Росреестра по Самарской области состоялось рабочее совещание с представителями кредитных организаций. В ходе встречи участники обсудили электронное взаимодействие, партнерскую работу с Росреестром за 1-й квартал 2024 года, а также дальнейшие перспективные проекты.

Начальник отдела регистрации ипотеки самарского Росреестра Аделаида Гук обратила внимание, что благодаря комплексной работе Управления процесс взаимодействия с кредитными организациями становится более прозрачным и удобным, это влияет на положительную динамику электронных услуг Росреестра. «За 1-й квартал 2024 года на регистрацию в самарский Рорсеестр поступило 4748 ипотечных сделок при взаимодействии с кредитными организациями, из них 4006 в электронном виде, что составляет 84%», - отметила она. Спикер рассказала о качестве представляемых документов на государственную регистрацию в электронном виде. Отдельно был рассмотрен вопрос реализации проекта «Электронная ипотека за 24 часа», который позволяет заявителям просто и быстро решать вопросы, связанные с куплей-продажей недвижимости.

Заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Минин рассказал о законодательном регулировании и перспективах законодательных инициатив. Доклад начальника отдела регистрации недвижимости в электронном виде Дмитрия Кожевникова был посвящен электронным услугам и цифровым сервисам Росреестра.

Представитель Росвоенипотеки Юлия Соскова рассказала о взаимодействии Росвоенипотеки с кредитными организациями и Росреестром: «Хочу поблагодарить коллектив самарского Росреестра за возможность получения профессиональных консультаций в режиме «онлайн», оперативную обработку информации. Отмечу, что работа Росреестра по электронной регистрации сделок позволяет, в том числе военнослужащим, в короткие сроки оформить приобретение жилья».

В завершении встречи Аделаида Гук поблагодарила представителей кредитных организаций за продуктивное сотрудничество, значимый вклад в развитие цифровых сервисов Росреестра.

Фото: Управлением Росреестра по Самарской области