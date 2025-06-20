Я нашел ошибку
Главные новости:
В экспозиции представлены уникальными изделия народного промысла, которые являются неотъемлемой частью нашего культурного наследия.
В Самарском областном историко- краеведческом музее им. П.В.Алабина открыли выставку «Смыслы и промыслы»
Если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну.
21 июня местами в Самарской области сохранятся грозы, усиление ветра, ливень, возможен град   
Конкурсные модули включали теоретическую и практическую часть, в том числе сборку пусковой установки, подготовку беспилотного судна к выполнению полетов, подготовку полетного задания. 
В Самарской области соревновались операторы беспилотников
Данная теплотрасса крайне важна для надёжного теплоснабжения жителей центральной части города: участок на ул. Некрасовской является резервным на случай повреждения основной магистрали ГРЭС.
Участники городского совещания по подготовке к зиме осмотрели объект модернизации теплосети «Т Плюс» в Самаре
Аналитический центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства РФ по основным вопросам социально-экономического развития страны. 
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение с Аналитическим центром при Правительстве РФ
Лучшим вариантом физических нагрузок в пожилом возрасте являются ходьба, плавание, лечебно-физическая культура, работа в саду, йога и настольный теннис.
Самарский врач-гериатр рассказала о пользе физической активности для людей пожилого возраста
Участие бесплатное!
В Самаре отметят Международный день йоги
Чемпионат проходит в Генуе. 
Самарские рапиристы Антон и Кирилл Бородачевы в составе сборной России стали бронзовыми призерами чемпионата Европы
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.48
-0.24
EUR 89.84
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском областном историко- краеведческом музее им. П.В.Алабина открыли выставку «Смыслы и промыслы»

20 июня 2025 18:18
91
В экспозиции представлены уникальными изделия народного промысла, которые являются неотъемлемой частью нашего культурного наследия.

В экспозиции представлены уникальными изделия народного промысла, которые являются неотъемлемой частью нашего культурного наследия. Эти экспонаты не только уносят нас в прошлое, но и напоминают о важности сохранения нашего культурного кода для будущих поколений.

В церемонии открытия приняла участие министр культуры Самарской области Ирина Калягина:
«Перед нами удивительный мир творений наших предков и современников. Этот уникальный проект стал возможен благодаря усилиям множества талантливых мастеров и культурных деятелей, которые поддерживают и развивают народные традиции. Я благодарю наших коллег из Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и всех, кто принял участие в подготовке проекта».

Выставка является частью масштабного национального проекта «Народные художественные промыслы». Он представляет собой серию выставок «Смыслы и промыслы», которые пройдут в разных городах страны — Самаре, Туле, Оренбурге и Казани. Экспозиция построена по географическому принципу и состоит из четырех экспозиционных блоков: СЕВЕР – ЮГ – ВОСТОК – ЦЕНТР.

Отличительной особенностью проекта является то, что музеи, принимающие выставку в своих залах, активно участвуют в создании экспозиции в других городах.

Коллекция филейно-гипюрной вышивки нашей самарской мастерицы Тазовой Надежды Афанасьевны из фондов музея Алабина отправится в Оренбургский областной музей изобразительных искусств. В России эта вышивка известна уже не одно столетие, но именно на самарской земле плетение по сетке расцвело и обросло особенностями и неповторимым почерком.

Проект продлится до 7 сентября 2025 года. Выставка охватывает народное искусство различных областей России, которое отличается удивительным разнообразием. Помимо РОСИЗО, в число участников экспозиции входят Государственный музей искусства народов Востока, Национальный музей Республики Татарстан, художники Ольга Андреева, Ольга Скворцова и другие.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и опустить автомобильную антенну.
20 июня 2025, 17:54
21 июня местами в Самарской области сохранятся грозы, усиление ветра, ливень, возможен град   
21 июня местами в Самарской области сохранятся грозы, усиление ветра, ливень, возможен град   Если гроза застала Вас в автомобиле, не нужно его покидать,... Экология
102
Конкурсные модули включали теоретическую и практическую часть, в том числе сборку пусковой установки, подготовку беспилотного судна к выполнению полетов, подготовку полетного задания. 
20 июня 2025, 17:47
В Самарской области соревновались операторы беспилотников
Конкурсные модули включали теоретическую и практическую часть, в том числе сборку пусковой установки, подготовку беспилотного судна к выполнению полетов,... Общество
172
Данная теплотрасса крайне важна для надёжного теплоснабжения жителей центральной части города: участок на ул. Некрасовской является резервным на случай повреждения основной магистрали ГРЭС.
20 июня 2025, 17:37
Участники городского совещания по подготовке к зиме осмотрели объект модернизации теплосети «Т Плюс» в Самаре
Данная теплотрасса крайне важна для надёжного теплоснабжения жителей центральной части города: участок на ул. Некрасовской является резервным на случай... ЖКХ
93
В центре внимания
Аналитический центр занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства РФ по основным вопросам социально-экономического развития страны. 
20 июня 2025  17:25
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение с Аналитическим центром при Правительстве РФ
120
Глава Курской области пожелал Вячеславу Федорищеву успехов в работе, отметив, что, несмотря на расстояние и новую должность, продолжает внимательно следить за развитием 63-го региона. 
20 июня 2025  16:11
Вячеслав Федорищев и Александр Хинштейн на ПМЭФ договорились о сотрудничестве между регионами
130
Самарский губернатор: в регионе будет создано стратегическое производство ксантановой камеди для нужд страны.
20 июня 2025  14:23
На ПМЭФ-2025 Сбер, Минпромторг, Правительство Самарской области и «РусКамедь» подписали знаковое соглашение о сотрудничестве
248
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
20 июня 2025  13:59
Самарский губернатор подписал ряд крупных инвестиционных соглашений во второй день ПМЭФ
156
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
20 июня 2025  12:18
Более 160 квартир приобретено в Самаре для детей, оставшихся без попечения родителей
159
Весь список