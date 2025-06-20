В Самарском областном историко- краеведческом музее им. П.В.Алабина открыли выставку «Смыслы и промыслы»

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В экспозиции представлены уникальными изделия народного промысла, которые являются неотъемлемой частью нашего культурного наследия. Эти экспонаты не только уносят нас в прошлое, но и напоминают о важности сохранения нашего культурного кода для будущих поколений.



В церемонии открытия приняла участие министр культуры Самарской области Ирина Калягина:

«Перед нами удивительный мир творений наших предков и современников. Этот уникальный проект стал возможен благодаря усилиям множества талантливых мастеров и культурных деятелей, которые поддерживают и развивают народные традиции. Я благодарю наших коллег из Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и всех, кто принял участие в подготовке проекта».



Выставка является частью масштабного национального проекта «Народные художественные промыслы». Он представляет собой серию выставок «Смыслы и промыслы», которые пройдут в разных городах страны — Самаре, Туле, Оренбурге и Казани. Экспозиция построена по географическому принципу и состоит из четырех экспозиционных блоков: СЕВЕР – ЮГ – ВОСТОК – ЦЕНТР.



Отличительной особенностью проекта является то, что музеи, принимающие выставку в своих залах, активно участвуют в создании экспозиции в других городах.

Коллекция филейно-гипюрной вышивки нашей самарской мастерицы Тазовой Надежды Афанасьевны из фондов музея Алабина отправится в Оренбургский областной музей изобразительных искусств. В России эта вышивка известна уже не одно столетие, но именно на самарской земле плетение по сетке расцвело и обросло особенностями и неповторимым почерком.



Проект продлится до 7 сентября 2025 года. Выставка охватывает народное искусство различных областей России, которое отличается удивительным разнообразием. Помимо РОСИЗО, в число участников экспозиции входят Государственный музей искусства народов Востока, Национальный музей Республики Татарстан, художники Ольга Андреева, Ольга Скворцова и другие.

Фото: минкульт СО