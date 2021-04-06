В Самарском областном художественном музее состоится выставка Вячеслава Герасимова «Мысли о вечном»

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8 апреля в 18.00 в Самарском областном художественном музее откроется выставка работ Заслуженного художника РФ Вячеслава Герасимова (1937-2020 гг). Он известен как монументалист, живописец, график, скульптор, участник всесоюзных, российских и региональных выставок.

Вячеслав Герасимов родился в Астрахани, учился в Саратовском художественном училище, затем с 1959-1965 гг. - в Московском высшем художественно-промышленном училище на отделении монументально-декоративного и прикладного искусства у известных педагогов В.Ф. Бордиченко, Б.В. Иорданского, А.А.Дейнеки, С.В. Герасимова. С 1965 по 1969 работал в Ульяновске.

Это выставка - память о художнике, чье творческое наследие велико и разнообразно. В экспозицию вошли произведения живописи и графики разных лет. Помимо монументальной деятельности на протяжении десятилетий Вячеслав Герасимов создавал станковые произведения в разных жанрах – портрет, пейзаж, натюрморт, историческая картина. В ряде картин художник работал на грани жанров, смешивая их. В картине «Семья в мастерской» в творческом интерьере предстает художник с женой в качестве модели; «строитель Маевский» – в рабочем кабинете на фоне индустриального пейзажа.

Много портретов Герасимов посвятил выдающимся личностям, значимым для нашего города, таким, как архитектор В.Г. Каркарьян.

Вячеслав Дмитриевич много путешествовал, запечатлевая при этом поразившие его природные красоты Севера, Кавказа, Крыма, Жигулей. Выбирал такие пейзажные ракурсы, которые передавали эпичность мотива и мощь природы.

В последние годы художник много обращался к натюрмортам, в основном писал цветы – букеты, цветущие комнатные растения.

Графика Герасимова – во многом открытие для публики, почти не экспонировалась на выставках, поскольку художник в первую очередь был известен своими монументальными произведениями. Это уверенные по исполнению натурные штудии, необходимые подготовительные работы для дальнейших воплощений: изображения рыбаков, рабочих, студентов. Пейзажи, портреты, рисунки, сделанные с натуры на конвейере ВАЗа, дают представление о работе художника в разных техниках.

Автопортрет В.Д. Герасимова «Мысли о вечном», давший название выставке, - это размышление о жизни и смерти; вдохновении, творчестве, о предназначении художника.