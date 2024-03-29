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В самарском Историческом парке откроется художественная выставка Ольги Мельниковой «Радужная мозаика»

29 марта 2024 20:43
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На выставке представлены гобелены и живописные этюды разных лет.

3 апреля в 17:00 в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется художественная выставка Ольги Мельниковой «Радужная мозаика».

На выставке представлены гобелены и живописные этюды разных лет.

Гобелен - один из самых уникальных и трудоемких видов декоративного искусства. Создание одного произведения достаточно длительный процесс, иногда от задумки до воплощения может пройти год, а то и больше.

Особое место в творчестве автора занимает тема семьи, дома, родного края. Все это отражается в произведениях «Семейный очаг», «Барыня», «Волжская зима», «Деревенское эхо», «Деревенька».
Другое направление – абстракция, здесь через фактуру передаются эмоции, гармонично сочетая разные техники исполнения гобелена.

Выставку можно будет посетить с 2 по 14 апреля 2024 года.

Вход свободный.   0+   

 

Фото:  Исторический парк Самары

Теги: Самара

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