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В Самарской области завершились мероприятия в рамках акций, посвященных Международному женскому дню

9 марта 2023 13:10
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В Самарской области завершились мероприятия в рамках акций, посвященных Международному женскому дню

В раках акций «8 Марта – В каждый Дом» и «Цветы для автоледи» полицейские и общественники порадовали прекрасных дам цветами, хорошим настроением, не забывая и о профилактических беседах.

На территории Самарской области завершились ежегодные акции МВД России «8 Марта – В каждый Дом» и «Цветы для автоледи», в раках которых сотрудники полиции и общественники подготовили приятные сюрпризы для жительниц региона.

В преддверии Международного женского дня масштабные праздничные мероприятия прошли на территории областного центра. Мужчины УМВД России по г. Самаре заступили на службу с цветами в руках, чтобы поздравить прекрасных коллег с праздником. А женский актив Совета ветеранов с наступающим праздником поздравили начальник территориального органа полковник полиции Дмитрий Урюпин и председатель Совета ветеранов городского Управления Александр Копункин. Они пожелали женщинам здоровья, семейного благополучия и вручили подарки.

В Самаре, Кинельском, Волжском и Большеглушицком районах полицейские и общественники навестили женщин, мужья и дети которых находятся в служебных командировках, а также семьи коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Прекрасных дам поздравили с наступающим праздником, вручили памятные подарки и цветы, пожелали душевного спокойствия, любви, красоты, счастья и весеннего настроения.

В Сызрани, Борском, Волжском и Клявлинском районах полицейские вместе с общественниками навестили женщин-ветеранов территориальных ОВД и поздравили их с наступающим праздником. Гости поблагодарили милых дам за многолетнюю службу, помощь и поддержку в воспитании подрастающего поколения, участие в различных профориентационных мероприятиях.

Сотрудники самарской Госавтоинспекциии Центра кинологической службы ГУ МВД вместе с представителем Общественного совета при областном главке Ривгатом Хузиным и Общественного совета при УМВД России по г. Самаре Исмагилем Латыповым, а также работниками радиостанции провели акцию «Цветы для автоледи» на дорогах Самары. Праздничный патруль вручил прекрасным дама букеты цветов, пожелал весеннего настроения и безопасных дорог. Автолюбительницам напомнили о соблюдении ПДД. Как отметил, общественник при региональном главке Ривгат Хузин: «По доброй традиции полицейские Самарской области принимают активное участие в ежегодных Всероссийских акциях МВД. Подобные мероприятия не только дарят положительные эмоции жителям и гостям Самарской области, но и формируют позитивное отношение к сотрудникам полиции».

Также акция «Цветы для автоледи» прошла на территории Новокуйбышевска, Елховского, Нефтегорского, Клявлинского, Большеглушицкого, Кинельского районов. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественниками останавливали автомобили под управлением женщин и вместо привычного требования предъявить документы поздравляли милых дам с праздником, вручали им цветы и открытки, желали счастья, здоровья, а также призвали к внимательности и осторожности на дороге.

В преддверии праздника свои первые паспорта получили юные жительницы Большеглушицкого района. Полицейские и общественники поздравили девушек с получением главного документа гражданина Российской Федерации, вручили подарки и весенние цветы, пожелав им счастья, здоровья, успехов в учебе и удачи в жизни. А в Тольятти и Новокуйбышевске полицейские и общественники поздравили с праздником представительниц прекрасного пола, успешно сдавших квалификационные экзамены на право управления транспортным средством, вручили им водительские удостоверения, цветы и подарки, а также пожелали автолюбительницам всегда соблюдать ПДД.

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