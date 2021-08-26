В Самарской области введен временный запрет на любительскую и спортивную охоту 

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В Самарской области установлен временный запрет на проведение любительской и спортивной охоты на территории охотничьих угодий региона. Решение было принято в четверг, 26 августа 2021 года, на экстренном внеочередном заседании областного Правительства, которое провел Виктор Кудряшов.

«Совершенно очевидно, что это решение необходимо принимать исходя из текущей ситуации. Вы знаете, что очень серьезные возгорания со значительным материальным ущербом произошли в целом ряде муниципалитетов Самарской области – Борском, Кинельском, Клявлинском, Хворостянском районах, в окрестностях Тольятти. По данным предварительного расследования МЧС, одной из возможных причин возгораний стало неосторожное обращение с огнем на охоте. Запрет временный, он будет введен до установления III-го класса пожарной опасности», - отметил Виктор Кудряшов.

«В настоящее время в связи с установившейся жаркой и сухой погодой пожарная обстановка на территории области значительно ухудшилась. Ежедневно фиксируются возгорания на территории лесного фонда и в местах обитания животных. В настоящее время гражданам выдано более 10 000 разрешений на охоту. И не исключено, что в ближайшие выходные дни все они могли бы выехать в охотничьи угодья. Это могло привести к еще большему ухудшению пожароопасной обстановки. Таким образом, установление временного запрета на проведение охоты является необходимой мерой для сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания», - пояснил руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов.