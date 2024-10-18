В Самарской области вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»

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В ближайшее воскресенье в России отметят День отца. Этот праздник с 2021 года в соответствии с Указом Президента Владимира Путина приобрел официальный статус. В Самарской области, начиная с 2007 года, лучшие мужчины-отцы награждаются знаком общественного признания «Во славу отцовства». Накануне в рамках областного праздника «Отец. Отчество. Отечество» состоялась очередная церемония награждения.

По традиции каждый год праздничное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество» проходит в разных муниципальных образованиях региона. В этом году он прошел во Дворце культуры Чапаевска, где знаком общественного признания «Во славу отцовства» были отмечены 25 отцов.

Организаторами мероприятия выступили министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Благотворительный фонд «Радость» и Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

«В Самарской области уже 17-й год проходит акция с очень символичным названием - "Отец. Отчество. Отечество". Замечательно, что каждый год мы имеем возможность чествовать лучших отцов нашего региона, - сказала министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева. – Особое значение этот праздник приобретает в Год Семьи, поскольку папы занимают важное место в жизни каждого ребенка и общества, в целом».

За всё время проведения акции уже 550 жителей Самарской области отмечены знаком общественного признания «Во славу отцовства». В этом году в конкурсе было пять номинаций: «Отцовский труд в кровной семье», «Отцовский труд в приёмной семье», «Воспитание детей отцом без матери», «Отец — Герой» и «Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе».

«Спасибо всем папам, которые показывают пример, как надо строить свою жизнь, как надо создавать семью и нести за нее ответственность!», - подчеркнула директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова.

Председатель Совета отцов Самарской области, сам многодетный отец Константин Доладов с гордостью отметил, что на территории региона практически в каждом муниципальном образовании заработал свой территориальный совет отцов. Основная их задача - укрепление традиционных семейных ценностей, усиление роли отца в семье, популяризация здорового, спортивного, ответственного отцовства.

Напомним, что в настоящее время в Самарской области семьям с детьми предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта «Демография». «Мы продолжим предоставлять все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет. Всесторонняя поддержка семей, формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство – задачи, обозначенные Президентом и способствующие демографическому развитию страны.