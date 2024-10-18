Я нашел ошибку
Главные новости:
Он оштрафован.
Полицейские привлекли к ответственности тольяттинца, проверив публикацию в социальной сети
19 октября с 12.00 до 16.00.
Привиться от гриппа и убедиться в женском здоровье: в ТЦ "Мега" пройдет профилактическая акция
Мероприятие прошло на базе стадиона спортивного комплекса «Кинель».
Школьников Кинеля посвятили в члены дружины юных пожарных
Поддержка поставщиков автокомпонентов и производства протезов – Вячеслав Федорищев провел прием предпринимателей
Поддержка поставщиков автокомпонентов и производства протезов – Вячеслав Федорищев провел прием предпринимателей
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов
Билайн бизнес представил единый личный кабинет для B2B-клиентов
Треть самарцев не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей
Треть самарцев не готовы работать меньше чем за 50 тыс. рублей
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла от своих клиентов
«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла от своих клиентов
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.15
-0.11
EUR 105.76
-0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на день рептилий
Самарская областная научная библиотека приглашает узнать новое об истории самарской энергетики
Галерея «Новое пространство» и творческая ассоциация «МолОт» приглашают самарцев на концерт академической музыки
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»

18 октября 2024 13:01
117
В Самарской области вручили знак общественного признания «Во славу отцовства»

 

В ближайшее воскресенье в России отметят День отца. Этот праздник с 2021 года в соответствии с Указом Президента Владимира Путина приобрел официальный статус. В Самарской области, начиная с 2007 года, лучшие мужчины-отцы награждаются знаком общественного признания «Во славу отцовства». Накануне в рамках областного праздника «Отец. Отчество. Отечество» состоялась очередная церемония награждения.

По традиции каждый год праздничное мероприятие «Отец. Отчество. Отечество» проходит в разных муниципальных образованиях региона. В этом году он прошел во Дворце культуры Чапаевска, где знаком общественного признания «Во славу отцовства» были отмечены 25 отцов.

Организаторами мероприятия выступили министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, Благотворительный фонд «Радость» и Совет отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области. 

«В Самарской области уже 17-й год проходит акция с очень символичным названием - "Отец. Отчество. Отечество". Замечательно, что каждый год мы имеем возможность чествовать лучших отцов нашего региона, - сказала министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева.Особое значение этот праздник приобретает в Год Семьи, поскольку папы занимают важное место в жизни каждого ребенка и общества, в целом».

За всё время проведения акции уже 550 жителей Самарской области отмечены знаком общественного признания «Во славу отцовства». В этом году в конкурсе было пять номинаций: «Отцовский труд в кровной семье», «Отцовский труд в приёмной семье», «Воспитание детей отцом без матери», «Отец — Герой» и «Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе».

«Спасибо всем папам, которые показывают пример, как надо строить свою жизнь, как надо создавать семью и нести за нее ответственность!», - подчеркнула директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова.

Председатель Совета отцов Самарской области, сам многодетный отец Константин Доладов с гордостью отметил, что на территории региона практически в каждом муниципальном образовании заработал свой территориальный совет отцов.  Основная их задача -  укрепление традиционных семейных ценностей, усиление роли отца в семье, популяризация здорового, спортивного, ответственного отцовства.

Напомним, что в настоящее время в Самарской области семьям с детьми предоставляется 38 мер социальной поддержки, в том числе и в рамках национального проекта «Демография». «Мы продолжим предоставлять все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять», - сказал глава региона Вячеслав Федорищев, представляя Программу социально-экономического развития Самарской области на ближайшие пять лет. Всесторонняя поддержка семей, формирование здоровой моды на многодетность и ответственное родительство – задачи, обозначенные Президентом и способствующие демографическому развитию страны.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
18 октября 2024  13:59
«Жигулёвская долина» вошла в тройку лучших технопарков страны
104
В Самаре с 18 октября ограничат движение в историческом центре
18 октября 2024  13:16
В Самаре с 18 октября временно ограничат движение в историческом центре
152
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
18 октября 2024  10:25
Самарская область — регион-лидер по производительности труда
188
На протяжении нескольких лет масштабное событие служит крупнейшей площадкой для обсуждения ключевых тем и перспектив развития физической культуры и спорта в стране.
17 октября 2024  22:35
Вячеслав Федорищев принял участие в Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава»
379
Стадион «Солидарность Самара Арена» или дворец спорта имени Владимира Высоцкого в 2025 году станут площадкой для проведения форума.
17 октября 2024  15:49
Вячеслав Федорищев принял эстафету на право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году на территории Самарской области
1091
Весь список