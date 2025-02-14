В Самарской области вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции

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В предстоящие выходные дни по всей области пройдут масштабные рейдовые мероприятия Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области.

С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы.

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности, и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 14 по 16 февраля сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды, в рамках которых особое внимание будет уделено выявлению фактов управления транспортными средствами гражданами в состоянии опьянения.

Региональная Госавтоинспекция призывает водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам всерьез задуматься над своими поступками! Статья 12.8 КоАП РФ – одна из самых жестких в административном законодательстве, предусматривающая наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1,5-2 года и наложения штрафа в размере 30 000 рублей.

Уважаемые гости и жители региона! Сообщить о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения или совершающих неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия на дороге, можно по телефону (846)333-58-01 либо 102.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, сообщает пресс-служба ГУ МВ СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВ СО