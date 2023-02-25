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С 20 по 26 февраля в России празднуют Масленицу. Эксперты hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали вакансии самых важных специалистов масленичной недели и выяснили, в каких регионах блинопекам предлагают наиболее высокую заработную плату.

За последний год в России было открыто около 5 тысяч вакансий для специалистов, в обязанности которых входит жарка блинов. Чаще всего их искали работодатели Москвы (17% вакансий), Московской области (7%), Ленинградской области (6%), Краснодарского края (5%) и Архангельской области (4%). Средняя предлагаемая зарплата составила 42,9 тыс. руб., но уровень заметно отличается в зависимости от региона.

Так, на первом месте по размеру зарплат в вакансиях специалистов по жарке блинов ожидаемо оказалась Москва – в среднем работодатели здесь предлагают 58,8 тыс. руб. На втором месте по уровню зарплат блинопеков - Тверская область (50,4 тыс. руб.), на третьем - Вологодская область (49,5 тыс. руб.). Кроме того, в пятерку регионов с самыми аппетитными зарплатами специалистов по блинам вошли Новгородская область и Смоленская область (по 49,1 тыс. руб.). В свою очередь, наиболее скромную зарплату блинопекам предлагают в Республике Башкортостан – всего 24,6 тыс. руб.

В Самарской области специалистам по жарке блинов предлагают в среднем 28 тыс. руб. в месяц – это 23 место в стране.

За последний год в регионе было открыто около 70 вакансий для блинопеков. Среди требований, которые работодатели выставляют специалистам по жарке блинов, можно выделить опыт работы, наличие санитарной книжки или готовность ее оформить, умение работать с блинницами и другой кухонной техников, а также знание интересных рецептур.

Фото: pxhere.com