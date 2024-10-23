В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия с юными участниками дорожного движения

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Полицейские напомнили взрослым и детям основные правила дорожной безопасности.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции Самарской области проводят профилактические мероприятия с юными участниками дорожного движения.

Так, в Новокуйбышевске, в рамках акции «Засветись!», полицейские совместно с ЮИД в формате познавательной викторины напомнили ребятам основные правила дорожного движения, а так же проинформировал детей о важности использования светоотражающих элементов на вещах в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

В свою очередь, в Кинельском районе, госавтоинспекторы совместно с родительским патрулём проверили наличие световозвращателей у учащихся младших классов.

В Волжском районе госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие по правилам дорожного движения "Безопасность детей на дороге.

В ходе мероприятия сотрудники полиции продемонстрировали школьникам видеоролики по теме "Дорожные ловушки", напомнив правила перехода проезжей части.

В Приволжском районе сотрудники полиции провели профилактическую акцию «Пристегни самое дорогое!»

Организаторы мероприятия напоминали водителям о правилах безопасной перевозки детей в салоне транспортного средства, акцентировав внимание автовладельцев на важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребёнка в салоне автомобиля и недопустимости нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции вручили всем участникам дорожного движения памятки с требованиями к перевозке детей и красочные наклейки "Ребёнок в машине!", а также обратились к взрослым с призывом регулярно проводить с детьми разъяснительные беседы по соблюдению правил дорожного движения и самим быть положительным примером в любой дорожной ситуации.

В конце мероприятий всем участникам были вручены памятные призы.