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В Самарской области работает 10 виртуальных концертных залов, 9 из которых созданы в рамках нацпроекта «Культура». ВКЗ – это трансляции концертов и видеозаписи главных культурных событий России.

Виртуальный концертный зал️ позволяет смотреть и слушать лучшие мероприятия в разных уголках Самарской области. Для съемок, записи и трансляции используется высокотехнологичное оборудование, обеспечивающие качество видео.

Концерты, показы фильмов, лекции, сказки – каждый сможет найти для себя что-то интересное. О мероприятиях, которые можно посетить в январе на площадках учреждений Самарской области.

13 января в 16:00 Культурно-досуговый комплекс «Октябрьский» г.о. Октябрьск покажет программу Московской государственной филармонии «Премьеры зимы. Игорь Бутман. Московский джазовый оркестр».

16 января в 16:00 Детская школа искусств № 2 «Гармония» г.о. Чапаевск приглашает на видеолекторий в рамках проекта «Академия искусств». Видео погружает зрителя в мир древних обрядов и суеверий, которые на протяжении веков передавались из поколения в поколение. Каждый элемент обрядов наполнен глубоким символизмом, будь то ворожба на удачу, любовь или здоровье.

17 января в 16:00 Дворец культуры «Россия» г.о. Отрадный проведет трансляцию концерта камерного оркестра Самарской филармонии «Volga Phiharmonic», дирижер - заслуженный артист РФ Алексей Лундин, солист - лауреат Международных конкурсов Эмиль Мирославский (гобой).

18 января в 9:00 в Многофункциональном культурном центре г.о.Жигулёвск состоится онлайн-трансляция спектакля «Спящая красавица» Канского драматического театра для учащихся начальной школы.

18 января в 12:00 Драматический театр им. А.Н.Толстого г.о. Сызрань приглашает зрителей на трансляцию записи из Московской государственной филармонии «Сказки с оркестром» по мотивам произведения Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». Исполнители - Ольга Будина (художественное слово), симфонический оркестр радио «Орфей» Российского государственного музыкального телерадиоцентра, дирижёр Денис Кирпанёв.

22 января в 15:00 Самарская филармония приглашает на просмотр записи праздничного концерта в Академическом зале Михайловского дворца Русского музея. Исполнители - симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера. Вступительное слово - лектор-музыковед Людмила Коваленко.

22 января в 17:00 Центр культурного развития г.о. Кинель приглашает тех, кто не успел насладиться новогодней сказкой Чайковского на трансляцию «Щелкунчика» в исполнении Российского национального молодёжного симфонического оркестра, дирижер Василий Петренко.

28 января в 15:00 Тольяттинская филармония приглашает на показы фильмов: «Е.Ф. Гнесина. Обыкновенная и невероятная» (Самара, 2024г., режиссер Дмитрий Ионов) и «Самарская область. Традиции музыкального образования семьи Гнесиных» (Самара, 2024г., режиссер Дмитрий Ионов). Документальные фильмы сняты Самарской студией кинохроники.

Фото: минкульт СО