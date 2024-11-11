В Самарской области проводится масштабное профилактическое мероприятие «Чистое поколение – 2024»

Сотрудники полиции на постоянной основе проводят работу, направленную на профилактику преступлений и правонарушений среди подрастающего поколения.
С 11 по 20 ноября на территории Самарской области проводится масштабное профилактическое мероприятие «Чистое поколение – 2024», приоритетными целями которого являются предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов
их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.
Каждый может сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ круглосуточно:
- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области:
8 (846) 921-22-22, 8 (846) 921-22-23, в дежурную часть любого отдела полиции или по номеру «102»;
- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном Интернет-сайте для обращений: 63.мвд.ру.