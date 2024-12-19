В Самарской области провели акцию «Письмо водителю»

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Сотрудники отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Нефтегорский» при участии начальника отделения Госавтоинспекции майора полиции Владимира Смолякова совместно с юными инспекторами движения провели профилактическое мероприятие «Письмо водителю».

Полицейские в рамках акции побеседовали с водителями, призывав их быть внимательнее на дороге.

Владимир Александрович и ЮИДовцы объяснили автолюбителям важность соблюдения ПДД, напомнив основные правила безопасности.

Участникам акции вручили специально подготовленные письма детей, в которых ребята просили водителей соблюдать скоростной режим, пропускать пешеходов на переходах, пристегиваться ремнями безопасности, а детей перевозить только с использованием специальных удерживающих устройств.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили участникам дорожного движения световозвращающие элементы, пожелали быть бдительными и строго соблюдать закон.