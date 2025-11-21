В Самарской области прошел День правовой помощи детям 

110

В День правовой помощи детям сотрудники министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области провели для воспитанников Самарского хореографического училища интерактивный квиз «Правовой штурм». Мероприятие в увлекательном формате показало подросткам, как правовые нормы работают в мире сказок, фильмов и даже музыки.

Вместо скучных лекций ребят ждало соревнование, где закон встретился с творчеством. Участники узнали, что Золушка могла бы подать в суд на мачеху за принуждение к труду, а у Муфасы из «Короля Льва» было нарушено право на жизнь. Квиз состоял из нескольких этапов: «Юридический кастинг» на знание правовых профессий, «Имеешь ли ты право?» о возможностях детей в разном возрасте, «Саундтрек к закону» с поиском правовых тем в песнях и блок «Сказка — ложь, да в ней намек», где команды выступали в роли адвокатов для обиженных сказочных героев.

«Мы по традиции ежегодно организуем такое правовое мероприятие для ребят в игровой форме — проводим квизы, викторины и состязания. Ведь именно наше министерство является защитником прав семьи и детей, традиционных семейных ценностей, — отметила Екатерина Лукьянова, главный консультант правового управления министерства. — В этом году мы включили в программу все то, что любят дети — фильмы, мультики и сказки, но с «правовым» вкраплением. Надеемся, что это было полезно. Все ребята молодцы – активно отвечали на вопросы».

Целью «Правового штурма» было показать подросткам, что право — это не абстрактные параграфы, а живая система, которая окружает их в повседневной жизни: в любимой песне, просмотренном фильме или детской сказке.

Проведенный квиз доказал, что правовая грамотность — это современная суперсила, которая начинается с умения задавать вопросы и видеть закон в самых знакомых образах.

«Нам было интересно, никогда не видели сказочных героев под таким ракурсом», - поделились ребята впечатлениями от квиза.

Фото: министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области