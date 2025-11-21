Я нашел ошибку
Главные новости:
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.73
-0.21
EUR 92.6
-1.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области прошел День правовой помощи детям 

21 ноября 2025 14:39
110
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».

В День правовой помощи детям сотрудники министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области провели для воспитанников Самарского хореографического училища интерактивный квиз «Правовой штурм». Мероприятие в увлекательном формате показало подросткам, как правовые нормы работают в мире сказок, фильмов и даже музыки.

Вместо скучных лекций ребят ждало соревнование, где закон встретился с творчеством. Участники узнали, что Золушка могла бы подать в суд на мачеху за принуждение к труду, а у Муфасы из «Короля Льва» было нарушено право на жизнь. Квиз состоял из нескольких этапов: «Юридический кастинг» на знание правовых профессий, «Имеешь ли ты право?» о возможностях детей в разном возрасте, «Саундтрек к закону» с поиском правовых тем в песнях и блок «Сказка — ложь, да в ней намек», где команды выступали в роли адвокатов для обиженных сказочных героев.

«Мы по традиции ежегодно организуем такое правовое мероприятие для ребят в игровой форме — проводим квизы, викторины и состязания. Ведь именно наше министерство является защитником прав семьи и детей, традиционных семейных ценностей, — отметила Екатерина Лукьянова, главный консультант правового управления министерства. — В этом году мы включили в программу все то, что любят дети — фильмы, мультики и сказки, но с «правовым» вкраплением. Надеемся, что это было полезно. Все ребята молодцы – активно отвечали на вопросы».

Целью «Правового штурма» было показать подросткам, что право — это не абстрактные параграфы, а живая система, которая окружает их в повседневной жизни: в любимой песне, просмотренном фильме или детской сказке. 

Проведенный квиз доказал, что правовая грамотность — это современная суперсила, которая начинается с умения задавать вопросы и видеть закон в самых знакомых образах.
«Нам было интересно, никогда не видели сказочных героев под таким ракурсом», - поделились ребята впечатлениями от квиза.

 

Фото: министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
21 ноября 2025, 14:29
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета. Общество
43
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
21 ноября 2025, 14:19
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве. Общество
49
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
21 ноября 2025, 14:10
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213. Общество
58
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
21 ноября 2025  11:22
Вячеслав Федорищев поздравил налоговиков Самарской области
167
Молодежный карьерный форум
21 ноября 2025  11:15
Молодежный карьерный форум "Волжский импульс" пройдет в Самаре 24 ноября
175
В ходе которого был рассмотрен вопрос о реализации Самарской областью федерального проекта «Производительность труда».
20 ноября 2025  21:30
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание областного правительства
595
Особое внимание на встрече было уделено выполнению казачеством важнейших государственных задач, в первую очередь – содействию армии и выполнению боевых задач в зоне специальной военной операции.
20 ноября 2025  17:43
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с атаманом Всероссийского казачьего общества Виталием Кузнецовым
1241
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
20 ноября 2025  13:23
Движение транспорта в историческом центре Самары ограничат на время Крестного хода
617
Весь список