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В Самарской области полицейские провели профилактические беседы с родителями школьников

25 февраля 2023 11:35
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В Самарской области полицейские провели профилактические беседы с родителями школьников

Мероприятия направлены на обеспечение детской безопасности.

В рамках профилактического мероприятия «Детская безопасность за спиной родителей» в Жигулевске и Кинельском районе сотрудники полиции посетили родительские собрания в дошкольных учреждениях. Полицейские призвали взрослых на своем примере воспитывать законопослушных участников дорожного движения, дали рекомендации о составлении безопасного маршрута движения от дома до детского сада, пристегиваться самим и пристегивать своих маленьких пассажиров независимо от дальности поездки. Также родителям рекомендовали обязательно приобрести юным пешеходам световозращающие элементы, объяснить важность их использования и наглядно продемонстрировать, как и нужно носить на одежде.

В Клявлинском и Исаклинском районах сотрудники полиции вместе с общественниками напомнили водителям о необходимости использования автокресел при перевозке детей. Автолюбителям объяснили, что при столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, а в момент ДТП детские удерживающие устройства лучше всего оберегают маленьких пассажиров. Полицейские, приводя конкретные примеры дорожных трагедий, напомнили, что родители на своем примере должны воспитывать законопослушных участников дорожного движения. Инспекторы вручили участникам мероприятия памятки с информаций, как правильно подобрать детское кресло в соответствии с весом и ростом ребенка. А в Приволжском и Челно-Вершинском районах сотрудники полиции вблизи одного из детских садов районного центра провели мобильную выставку детских удерживающих устройств. Сотрудники Госавтоинспекции напомнили родителям об ответственности за неправильную перевозку юных пассажиров, рассказали о видах удерживающих устройств, а также призвали серьезно отнестись к соблюдению правил безопасности при перевозке детей.

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