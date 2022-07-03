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В Самарской области наградили лауреатов и дипломантов 49-го Грушинского фестиваля

3 июля 2022 17:27
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Итоги конкурса подводили в субботу днем, а уже вечером 8 лауреатов и 8 дипломантов смогли выступить на итоговом концерте фестиваля на Гитаре. 

В воскресенье, 3 июля, в Самарской области завершился 49-й фестиваль авторской песни  им. В. Грушина. В этом году он вновь вернулся на фестивальную поляну в традиционном офлайн-формате.

 За два года, когда из-за непростой эпидемиологической ситуации, мероприятие проводилось в онлайн-формате и в виде концертов, гости успели соскучиться, поэтому посещаемость фестиваля побила итоги последних допандемийных лет. В этом году Грушинский фестиваль посетили 50 тыс. человек из 24 регионов РФ и из других стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. 

На конкурс авторской песни поступило 350 заявок от участников со всех уголков России. Первый этап проходил в очном и заочном формате, это позволило привлечь к прослушиваниям больше исполнителей и авторов. Итоги конкурса подводили в субботу днем, а уже вечером 8 лауреатов и 8 дипломантов смогли вместе с мэтрами авторской музыки выступить на итоговом концерте фестиваля на Гитаре, который длился четыре часа. 

Лауреаты конкурса: в номинации исполнители  - Александра Замятина из Тюмени, Иван Дубовицкий из Москвы,  Максим Носов из Чебоксар, в номинации дуэты и ансамбли – ансамбли «Камертон» из Омска и «Краски лета» из Тюмени и дуэт Татьяна Уварова, Екатерина Лазуткина, в номинации поэты – Галина Семизарова из Рязани и в номинации автор – Олег Корнеевец из Калининграда.

Дипломанты конкурса: в номинации авторы – Надежда Коваленко из Новосибирска, Светлана Антонова из Балаково, Юлия Левашова из Обнинска, Сергей Мячиков Тюмень, Андрей Звонков из Воронежа, в номинации автор музыки – Юрий Ефимов, в номинации исполнитель победили два участника из Минска, республика Беларусь – Антонина Заскокина-Редевская и Полина Францкевич. 

Вместе с победителями этого года на сцене выступили и уже знакомые всем авторы и исполнители, признанные мэтры жанра. Открывали концерт участники Грушинского трио,  Вадим Мищук, Вадим Егоров, Галина Хомчик, Наталья Кучер, Тимур Ведерников, аплодисментами Гора встретила и участников, которые также в свое время становились лауреатами и дипломантами – Василий Уриевский, Павел Пиковский, Катя Котеночкина, Ольга Чикина, Вячеслав Ковалев  и многие другие. 

Также на фестивале работали 10 основных площадок.  Детскую сцену и детскую игровую площадку за все дни фестиваля посетили более 4 000 человек. Около 5 тысяч гостей приняли участие в спортивных активностях. На  спортивных  площадках  можно было пострелять из лука, сыграть в футбол, волейбол и другие игры. Прошла и байдарочная регата, участниками которой стали 25 экипажей. Прошел футбольный матч между  Сборной Мира и сборной Самарской области, с участием ветеранов футбольного клуба «Крыльев Советов». В непростой борьбе Самарская сборная выиграла со счетом 4:3. 

Для обеспечения безопасности участников на протяжении всего  фестиваля работали оперативные службы: сотрудники полиции, ЧОП, МЧС, спасатели, медики и медицина катастроф. В этом году несчастных случаев было немного, в последнюю ночь медики и спасатели помогали реанимировать девочку, ее удалось спасти. Смертельных случаев зарегистрировано не было.

Вечером в субботу фестиваль посетил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он осмотрел все концертные площадки, оценил новинку этого года – сцену «У грушинского костра», пообщался с гостями мероприятия. 

«Я соскучился по Грушинскому фестивалю. Но, видно, что соскучился не только я. Судя по количеству людей, которые в этом году приехали, можно сказать, что побит рекорд за последние 10 лет. Но статистика не главное. Главное, что люди приехали сюда, что фестиваль востребован и актуален. Это грандиозное событие, фестиваль фестивалей авторской песни»,  - отметил Дмитрий Азаров. 

На площадке «Грушинский перекресток» в присутствии Губернатора было подписано соглашение о присвоении самарскому Дворцу спорта имени выдающегося поэта и исполнителя Владимира Высоцкого. Свои подписи под ним поставили  директор ГБУ Самара Арена и сын поэта Никита Высоцкий. 

 «Это большое дело, ведь сейчас многие фестивали закрываются. И то, что сейчас фестиваль, самый знаменитый фестиваль авторской песни, его знают и в России, и в странах СНГ, и в Европе, продолжается, как будто и не было этого двухлетнего перерыва, – это замечательно. Радует, что здесь собирается так много любителей авторской песни, талантливых исполнителей, которые получают такой заряд позитивной энергии, чтобы дальше развиваться в творчестве», - отметил Никита Высоцкий. 

49 Грушинский фестиваль прошел в рамках Марафона авторской песни России 2021-2022 при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Самарской области, Фонда Олега Митяева, Самарского областного Грушинского клуба и АНО «Информационный музыкальный центр». Вопросам развития фестиваля серьёзное внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров. Генеральный партнер мероприятия – ГК «РосАтом». 

Уже в следующем году пройдет юбилейный 50 фестиваль авторской песни. Подготовка к нему начнется в ближайшее время. Глава региона Дмитрий Азаров выразил уверенность, что он пройдет еще масштабнее и позволит открыть новые имена, а гостям даст возможность встретиться с любимыми авторами,  сообщают организаторы фестиваля. 

 

Фото: организаторы фестиваля

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