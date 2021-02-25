В Самарской области действие ограничительных мер продлили до 14 марта

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Сегодня в режиме видео-конференц-связи прошло заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, эпидемиологическая ситуация в области стабилизировалась, ежедневное количество выявленных случаев COVID-19 существенно снизилось, по сравнению с предыдущими периодами. Однако полностью отменять соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах пока рано.



Оперативный штаб принял решение продлить существующие ограничительные меры на территории региона до 14 марта.



При этом министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян отметил, что медицинские организации готовы возобновить проведение диспансеризации и профилактические осмотры.



С 1 марта ряд отделений в ковид-госпиталях вернутся к штатному режиму работы. При этом потоки пациентов будут разделены, передает sova.info.

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