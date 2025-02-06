В самарской галерее ремесел открылась выставка мастеров самарской филейно-гипюрной вышивки

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В России эта вышивка известна уже не одно столетие, но именно самарские мастерицы плетения по сетке выработали свой неповторимый почерк.

Всего на выставке, расположенной в галерее Агентства социокультурных технологий, представлено более 80 самых разных изделий. Большая заслуга в развитии филейно-гипюрной вышивки в Самарской области, да и по всей России, принадлежит нашей землячке Надежде Афанасьевне Тазовой. Она не только много лет обучала этому мастерству своих последователей, но и написала известный на всю страну учебник «Ручное филейное плетение и филейно-гипюрная вышивка», который и сегодня остается настольной книгой для мастериц, причем не только из России.

На выставке представлены изделия самарских мастеров – учеников Надежды Тазовой – Нины Белявской, Ольги Якуниной, Марины Посеряевой и других рукодельниц.

Открыла выставку Ольга Николаевна Якунина. Одна из первых учениц Н.А. Тазовой хранит верность мастерству уже почти 30 лет: «Сегодня здесь расцвела настоящая кружевная поляна. За этим невесомыми изделиями стоит кропотливый труд и огромное терпение. Но желание творить красоту всегда побеждает усталость – в свои работы мастера всегда вкладывают душу и желание сохранить и передать дальше традиции самарских кружевниц».

Филе – в переводе с французского означает сетка. Сначала мастера плетут сетки, а по сетке уже вышивается узор. «Это уже вторая выставка в новом творческом пространстве, которое мы сумели организовать благодаря грантовой поддержке ПФКИ – рассказал Игорь Жаткин, директор агентства социокультурных технологий. – На выставочной площадке ценители народных ремесел смогут увидеть изделия мастеров, которые проживают в самых отдаленных точках нашего региона, сохраняют самобытное творчество и приумножают традиции».

У филейно-гипюрной вышивки Самарского края есть свои особенности, а мастерицы сохраняют неповторимый почерк монастырских белошвеек, которые в свое время подметила и передала Надежде Афанасьевне Тазовой ее мать.

«Для того, чтобы заниматься филейно-гипюрной вышивкой, требуется не только максимальная сосредоточенность, но еще и математическое мышление. Если вы понаблюдаете за процессом вышивания – здесь присутствует точный расчет, выверенный алгоритм действий, – отметил куратор выставки Олег Баулин. – Неслучайно многие мастера вышивки в прошлом – инженеры, бухгалтеры, поклонники точных наук».

Первыми с новой выставкой познакомились студенты декоративно-прикладного отделения Самарского областного училища культуры, факультета культурологии Самарского государственного института культуры. Будущие культурологи также изучили азы плетения по сетке во время мастер-класса Ольги Якуниной.

Вход на выставку – бесплатный. Увидеть кружевные чудеса можно в экспозиции галереи ремесел Агентства социокультурных технологий ( г. Самара, Некрасовская, 78) ежедневно, с 9:00 до 18:00, кроме воскресенья. Групповые экскурсии по предварительной записи: тел. 331–23– 55,

Фото: Агентство социокультурных технологий