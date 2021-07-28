В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест

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В самарских муниципальных детсадах в пятницу 30 июля состоится очередное распределение свободных мест на 2021-2022 учебный год. Как рассказали в городской администрации, как обычно, процедуру проведут в автоматическим режиме.

О результатах распределения родители смогут узнать через интернет, кроме того, если ребенок получит место, родителей должны оповестить сотрудники сада. Затем нужно будет за 10 дней обратиться в сад для подтверждения согласия на выделенное место.

До 29 июля включительно департамент образования города рекомендует гражданам проверить свои заявления на портале образовательных услуг, чтобы успеть устранить там ошибки и неточности с помощью сотрудников удобного МФЦ.

Дети из очереди в детсады получают места в зависимости от возраста, специализации группы, даты регистрации в очереди. Также ряд категорий имеет право на внеочередное и первоочередное зачисление, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com