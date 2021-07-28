Я нашел ошибку
Главные новости:
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
Ростуризм продлил до 31 августа окно продаж путевок в рамках кешбэка
Ростуризм продлил до 31 августа окно продаж путевок в рамках кешбэка
Поволжский банк ПАО Сбербанк сообщает о структурных изменениях на территории Самарской области
Поволжский банк ПАО Сбербанк сообщает о структурных изменениях на территории Самарской области
В Жигулевске иномарка сбила женщину
В Жигулевске иномарка сбила женщину
В Кинельском районе женщина на скутере сбила собаку
В Кинельском районе женщина на скутере сбила собаку
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
Новый лоукостер появится в России
Новый лоукостер появится в России
Самарские священнослужители высказались о регистрации однополых браков в России
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.25
EUR 86.99
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на онлайн-программу ко Дню ВДВ
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест

28 июля 2021 11:07
142
В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест

В самарских муниципальных детсадах в пятницу 30 июля состоится очередное распределение свободных мест на 2021-2022 учебный год. Как рассказали в городской администрации, как обычно, процедуру проведут в автоматическим режиме.

О результатах распределения родители смогут узнать через интернет, кроме того, если ребенок получит место, родителей должны оповестить сотрудники сада. Затем нужно будет за 10 дней обратиться в сад для подтверждения согласия на выделенное место.

До 29 июля включительно департамент образования города рекомендует гражданам проверить свои заявления на портале образовательных услуг, чтобы успеть устранить там ошибки и неточности с помощью сотрудников удобного МФЦ.

Дети из очереди в детсады получают места в зависимости от возраста, специализации группы, даты регистрации в очереди. Также ряд категорий имеет право на внеочередное и первоочередное зачисление, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com

Теги: детсад Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах.
25 июля 2021, 15:38
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем Военно-Морского Флота России 
Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь службе нашей Родине на морских и океанских просторах. Общество
1057
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона.
24 июля 2021, 19:39
Дмитрий Азаров поставил задачу развивать направление реабилитации жителей после коронавируса и других заболеваний
По поручению губернатора отделения реабилитации заработали на базе ряда санаториев, расположенных на территории региона. Общество
3274
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021, 20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе. Благоустройство
1254
В центре внимания
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
0
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
28 июля 2021  13:00
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
53
«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга
28 июля 2021  11:54
«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга
117
В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест
28 июля 2021  11:07
В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест
139
Самарская область вошла в тройку лидеров рейтинга региональных центров компетенций «Производительности труда»
28 июля 2021  10:43
Самарская область - в лидерах рейтинга региональных центров компетенций «Производительности труда»
156
Весь список