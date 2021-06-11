В Самаре выдали первый заграничный паспорт, оформленный с помощью криптобиокабины

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С 17 мая в Самарской области запущен программно-технический комплекс «Криптобиокабина», который упростит для граждан оформление заграничных паспортов с электронным носителем.

Сдать биометрические данные можно самостоятельно и без очередей. Необходимо лишь выбрать наиболее удобное время, предварительно записаться на портале «МФЦ Самарской области» или в одноименном мобильном приложении и получить государственную услугу без ожидания в учреждении.

Так, на днях в МФЦ СО состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого полицейские выдали первый в регионе заграничный паспорт нового поколения, оформленный с помощью криптобиокабины.

Всего в регионе установлено 8 криптобиокабин – в Самаре, Тольятти, Жигулевске, Новокуйбышевске, Кинеле, Чапаевске, Сызрани и в селе Красный Яр.